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UŽAS U SAD-U

Pucnjava u osnovnoj školi u Oregonu, napadač je mrtav. Među ranjenima ima djece

Piše Ivan Hruškovec,
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Pucnjava u osnovnoj školi u Oregonu, napadač je mrtav. Među ranjenima ima djece
Foto: Rob Kerr
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Policijski službenici stigli su na mjesto događaja u roku od tri minute. Nekoliko trenutaka nakon dolaska policije napadač je onesposobljen i proglašen mrtvim

U osnovnoj školi u američkoj saveznoj državi Oregon došlo je do pucnjave u kojoj je ozlijeđeno više osoba, a među ranjenima su i djeca. Policija je brzo reagirala na dojavu, dok je osumnjičeni napadač pronađen mrtav unutar školske zgrade. Do pucnjave je došlo u četvrtak u osnovnoj školi Silver Rail u gradu Bendu, koji se nalazi otprilike tri i pol sata jugoistočno od Portlanda. Prva dojava stigla je policiji nešto prije 13 sati po lokalnom vremenu, piše NBC.

Prve dojave bile su da naoružana osoba puca u automobil ispred škole, a samo minutu kasnije uslijedili su panični pozivi iz same zgrade. Policijski službenici stigli su na mjesto događaja u roku od tri minute. Nekoliko trenutaka nakon dolaska policije napadač je onesposobljen i proglašen mrtvim. Vlasti još istražuju tko je točno ispalio smrtonosni hitac u osumnjičenog.

​- Istražujemo tko je upucao osumnjičenog, ali moguće je da je to učinio slučajni prolaznik - izjavila je glasnogovornica policije u Bendu Sheila Miller.

Evakuacija i zbrinjavanje žrtava

Iz policije su potvrdili  višestruke žrtve na mjestu događaja. Prema prvim informacijama, najmanje dvije osobe prevezene su u bolnicu, a nadležni su potvrdili da među stradalima ima i djece.

Snage sigurnosti odmah su blokirale školu i započele proces temeljite evakuacije. Službenici provjeravaju svaku učionicu kako bi sigurno izveli sve prisutne iz zgrade. Osnovnu školu Silver Rail pohađa između 400 i 450 učenika, a tamo radi i više od 40 zaposlenika. Svi evakuirani prevoze se autobusima na sigurno.

Mjesto za okupljanje obitelji

Vlasti su organizirale poseban centar za obitelji nedaleko od same škole. Roditelji i skrbnici upućeni su u crkvu Journey, gdje mogu dobiti provjerene informacije o svojoj djeci. Policija je izdala upozorenje svim građanima da izbjegavaju područje oko škole kako ne bi ometali rad hitnih službi. Oko kampusa je primjetna ogromna prisutnost snaga sigurnosti.

U akciji sudjeluju brojne agencije za provođenje zakona. Uz lokalnu policiju i državnu policiju Oregona, na terenu su i agenti Federalnog istražnog ureda.

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