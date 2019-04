Pucnjava u sinagogi: Među ozlijeđenima i nekoliko djece

Policija je privela u subotu čovjeka za kojeg sumnjaju da je povezan s pucnjavom na vjernike u sinagogi Congregation Chabad u San Diegu. Četvero ljudi, od kojih je dvoje maloljetnika, prevezeni su u bolnicu.

Još nije poznato ima li mrtvih.

Kako pišu strani mediji, ozlijeđen je i rabin Yisroel Goldstein koji je 1986. i osnovao centar Chabad. Ostao je bez dva prsta.

Vjernici su slavili posljednji dan Pashe kada je napadač uletio i počeo pucati. Prema lokalnom vremenu bilo je 11 sati kada je pucnjava prijavljena.

A man has been detained for questioning in connection with a reported shooting at a synagogue in the city of Poway, California, according to the San Diego Sheriff's Department. https://t.co/ipGf6FPcYe pic.twitter.com/XMvJ6d6Mig