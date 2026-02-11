Pucnjava u školi jedna je od najgorih u povijesti Kanade

Mala i zbijena zajednica Tumbler Ridge u Britanskoj Kolumbiji zavijena je u crno nakon stravičnog masovnog ubojstva koje se dogodilo u utorak. U napadu na lokalnu srednju školu i jednu obiteljsku kuću ubijeno je deset ljudi, a najmanje 27 je ranjeno.

Ovaj tragični događaj, koji je šokirao naciju poznatu po strogim zakonima o oružju i relativnoj sigurnosti, odmah je svrstan među najsmrtonosnije napade u modernoj kanadskoj povijesti i najgora je pucnjava u jednoj školi još od masakra na École Polytechnique 1989. godine.

Pokretanje videa... 04:44 Masovna pucnjava u Britanskoj Kolumbiji 'jedna od najgorih' u povijesti Kanade, kažu dužnosnici | Video: 24sata/reuters

Iako su masovne pucnjave u Kanadi izuzetno rijetke u usporedbi sa Sjedinjenim Državama, događaj u Tumbler Ridgeu bolno je podsjetio na najmračnije trenutke u povijesti zemlje. Najsmrtonosniji napad dogodio se u travnju 2020. u Novoj Škotskoj, kada je napadač prerušen u policajca tijekom 13-satnog pohoda ubio 22 osobe.

Prije toga, najgori masakr dogodio se 1989. na montrealskom sveučilištu École Polytechnique, gdje je Marc Lépine, vođen mržnjom prema ženama, ubio 14 studentica prije nego što je počinio samoubojstvo. Taj je događaj doveo do značajnog pooštravanja zakona o kontroli oružja. Među ostalim velikim tragedijama ističu se pucnjava u Vernonu (Britanska Kolumbija) 1996. godine, kada je muškarac na vjenčanju ubio devet članova obitelji svoje bivše supruge, te napad u Edmontonu 2014., gdje je napadač ubio osam ljudi prije samoubojstva. U siječnju 2017. u napadu na džamiju u Quebecu ubijeno je šest vjernika.

Kanadski premijer Mark Carney poručio je da je "shrvan stravičnom pucnjavom" i izrazio sućut obiteljima žrtava, istovremeno zahvalivši hitnim službama na njihovoj hrabrosti. Škole u Tumbler Ridgeu ostat će zatvorene do kraja tjedna, a u zajednicu su upućeni timovi za psihološku pomoć kako bi pomogli stanovnicima da se nose s nezamislivim gubitkom.