Obavijesti

News

Komentari 0
ŠOKANTAN MASAKR

Pucnjava u školi jedna je od najgorih u povijesti Kanade

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 1 min
Pucnjava u školi jedna je od najgorih u povijesti Kanade
Foto: Reuters

Iako su masovne pucnjave u Kanadi izuzetno rijetke u usporedbi sa Sjedinjenim Državama, događaj u Tumbler Ridgeu bolno je podsjetio na najmračnije trenutke u povijesti zemlje. Najsmrtonosniji napad dogodio se u travnju 2020. u Novoj Škotskoj

Admiral

Mala i zbijena zajednica Tumbler Ridge u Britanskoj Kolumbiji zavijena je u crno nakon stravičnog masovnog ubojstva koje se dogodilo u utorak. U napadu na lokalnu srednju školu i jednu obiteljsku kuću ubijeno je deset ljudi, a najmanje 27 je ranjeno. 

Ovaj tragični događaj, koji je šokirao naciju poznatu po strogim zakonima o oružju i relativnoj sigurnosti, odmah je svrstan među najsmrtonosnije napade u modernoj kanadskoj povijesti i najgora je pucnjava u jednoj školi još od masakra na École Polytechnique 1989. godine.

Pokretanje videa...

Masovna pucnjava u Britanskoj Kolumbiji 'jedna od najgorih' u povijesti Kanade, kažu dužnosnici 04:44
Masovna pucnjava u Britanskoj Kolumbiji 'jedna od najgorih' u povijesti Kanade, kažu dužnosnici | Video: 24sata/reuters

Iako su masovne pucnjave u Kanadi izuzetno rijetke u usporedbi sa Sjedinjenim Državama, događaj u Tumbler Ridgeu bolno je podsjetio na najmračnije trenutke u povijesti zemlje. Najsmrtonosniji napad dogodio se u travnju 2020. u Novoj Škotskoj, kada je napadač prerušen u policajca tijekom 13-satnog pohoda ubio 22 osobe.

Prije toga, najgori masakr dogodio se 1989. na montrealskom sveučilištu École Polytechnique, gdje je Marc Lépine, vođen mržnjom prema ženama, ubio 14 studentica prije nego što je počinio samoubojstvo. Taj je događaj doveo do značajnog pooštravanja zakona o kontroli oružja. Među ostalim velikim tragedijama ističu se pucnjava u Vernonu (Britanska Kolumbija) 1996. godine, kada je muškarac na vjenčanju ubio devet članova obitelji svoje bivše supruge, te napad u Edmontonu 2014., gdje je napadač ubio osam ljudi prije samoubojstva. U siječnju 2017. u napadu na džamiju u Quebecu ubijeno je šest vjernika.

PUCNJAVA U GRADU Učenik o pucnjavi u Kanadi: Stolovima smo zabarikadirali vrata. Dva sata smo se skrivali
Učenik o pucnjavi u Kanadi: Stolovima smo zabarikadirali vrata. Dva sata smo se skrivali

Kanadski premijer Mark Carney poručio je da je "shrvan stravičnom pucnjavom" i izrazio sućut obiteljima žrtava, istovremeno zahvalivši hitnim službama na njihovoj hrabrosti. Škole u Tumbler Ridgeu ostat će zatvorene do kraja tjedna, a u zajednicu su upućeni timovi za psihološku pomoć kako bi pomogli stanovnicima da se nose s nezamislivim gubitkom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Gradonačelnik Banje Luke koji kuka za Krajinom zadržan na granici RH! Kaznili ga sa 700 €
PREGLEDALI MI MERCEDES

Gradonačelnik Banje Luke koji kuka za Krajinom zadržan na granici RH! Kaznili ga sa 700 €

Stanivuković je nedavno zgrozio hrvatsku javnost govorom u kojem je izrazio žaljenje za 'srpskom Krajinom'.
Podigli optužnicu: Časna je sve izmislila, snimile su je i kamere. Na kraju sve priznala policiji
IZMISLILA NAPAD U ZAGREBU

Podigli optužnicu: Časna je sve izmislila, snimile su je i kamere. Na kraju sve priznala policiji

Časnu sestru optužili su za lažno prijavljivanje kaznenog djela, a policija je u istrazi otkrila da je časna sama kupila nož, u čemu su je snimile kamere, a optužnicu temelje i na njenom potpunom priznanju.
Provjerite Eurojackpot rezultate
HRVATI BEZ SREĆE

Provjerite Eurojackpot rezultate

Zabilježena su dva dobitnika 5+1 kombinacije, koji su osvojili iznos od 693.224,10 eura po dobitnom listiću. U kategoriji 5 ostvareno je devet dobitaka, a svaki vrijedi 86.876,90 eura.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026