Učenik o pucnjavi u Kanadi: Stolovima smo zabarikadirali vrata. Dva sata smo se skrivali

Najmanje devet ljudi je ubijeno u utorak u pucnjavi u srednjoj školi i jednoj kući u Tumbler Ridgeu, u Britanskoj Kolumbiji u Kanadi. Šestero ljudi pronašli su mrtve u srednjoj školi, a još jedna osoba preminula je tijekom prijevoza u bolnicu. Osoba za koju se vjeruje da je bila napadač također je pronađena mrtva i vjerojatno je počinila samoubojstvo.

Darian Quist, učenik završnog razreda srednje škole u Tumbler Ridgeu, za CBC je opisao trenutke pucnjave u svojoj školi. Ispričao je kako se, nedugo nakon što je u 13:30 stigao na nastavu, oglasio alarm s uputama za zaključavanje.

- Uzeli smo stolove i zabarikadirali vrata - rekao je, dodavši da su tako proveli više od dva sata dok je na mobitel primao fotografije s mjesta događaja.

- Tek sada polako shvaćam što se uistinu dogodilo. Čini mi se da sam poznavao jednu od žrtava, ali sve je još jako svježe - rekao je Quist.

Situaciju je opisao kao "gotovo nadrealnu".

- Osjećao sam se kao da sam na mjestu koje sam do sada viđao jedino na televiziji - zaključio je.

Još dvije osobe pronađene su mrtve u jednoj kući, za koju policija vjeruje da je povezana s pucnjavom u školi. Policijski službenici pretraživali su dodatne kuće i imanja u potrazi za drugim osobama koje bi mogle biti ozlijeđene ili povezane s pucnjavama, navela je policija u priopćenju.

Zapovjednik Floyd izjavio je na konferenciji za novinare da policija još nije utvrdila motiv napadača. Odbio je identificirati napadača ili navesti njegovu dob. Vlasti su izvijestile da je još oko 25 ljudi zadobilo ozljede koje nisu opasne po život. Kako javlja NY Times, prva dojava je glasila da je napadač 'žena smeđe kose u haljini'.