Obavijesti

News

Komentari 0
UŽAS U PIVKI

Pucnjava u Sloveniji: Policija pronašla tijelo muškarca i žene

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: < 1 min
Pucnjava u Sloveniji: Policija pronašla tijelo muškarca i žene
Foto: ilustracija/Canva

Pretpostavlja se da je muškarac prvo usmrtio ženu vatrenim oružjem, a potom presudio i samome sebi

Mirno jutro u slovenskom mjestu Pivka u petak je prekinula vijest o tragičnom događaju koji je potresao lokalnu zajednicu. U ranim jutarnjim satima, nakon dojave o pucnjavi, policija je pronašla dva beživotna tijela, muškarca i žene. Kriminalistička istraga je u punom jeku, a čitavo područje u blizini Kolodvorske ceste je osigurano dok se utvrđuju sve okolnosti.

Prema službenim informacijama koje je potvrdila Policijska uprava Koper, dojava o pucnjavi zaprimljena je nešto prije 7 sati ujutro. Operativno-komunikacijski centar odmah je na mjesto događaja uputio najbliže policijske patrole. Po dolasku na lokaciju u blizini Kolodvorske ceste, policijski službenici zatekli su stravičan prizor i potvrdili dva smrtna slučaja.

Prema pisanju portala 24ur.com, glavna sumnja istražitelja usmjerena je na ubojstvo i samoubojstvo. Pretpostavlja se da je muškarac prvo usmrtio ženu vatrenim oružjem, a potom presudio i samome sebi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ovo je neprocjenjivi nakit ukraden iz Louvrea! Smaragdi, safiri i broš s 2438 dijamanata
NEČUVENA PLJAČKA

FOTO Ovo je neprocjenjivi nakit ukraden iz Louvrea! Smaragdi, safiri i broš s 2438 dijamanata

Lopovi koji su u nedjelju oko 9:30 iz pariškog muzeja Louvre ukrali vrijedan nakit iz Napoleonova doba putem su ostavili krunu carice Eugenie, koju je policija navodno pronašla oštećenu. Još se traga za sedam komada neprocjenjivog nakita
Kako su nestali neprocjenjivi dragulji iz Louvrea? Ukrali su ih za 7 minuta, razbila im se kruna
PRVI DETALJI PLJAČKE

Kako su nestali neprocjenjivi dragulji iz Louvrea? Ukrali su ih za 7 minuta, razbila im se kruna

Pojedinci su ušli izvana pomoću radne platforme s košarom i za samo sedam minuta odnijeli nakit neprocjenjive vrijednosti, izjavio je ministar unutarnjih poslova Laurent Nuñez
FOTO Ovo su prizori iz utrobe Velebita: Bugari i Hrvati ušli u sustav jama dug čak 63 km!
SPELEOLOŠKI SPEKTAKL

FOTO Ovo su prizori iz utrobe Velebita: Bugari i Hrvati ušli u sustav jama dug čak 63 km!

Četveročlana ekipa bugarskih speleologa, Anna-Maria Stojanova, Ani Gateva, Simeon Nenkov i Pavlin Dimitrov, nakon provedenih sedam dana u Jamskom sustavu Crnopac naišla je na postavljeni dio Alibabine jame

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025