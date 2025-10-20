Pucnjava u Sloveniji: Policija pronašla tijelo muškarca i žene

Mirno jutro u slovenskom mjestu Pivka u petak je prekinula vijest o tragičnom događaju koji je potresao lokalnu zajednicu. U ranim jutarnjim satima, nakon dojave o pucnjavi, policija je pronašla dva beživotna tijela, muškarca i žene. Kriminalistička istraga je u punom jeku, a čitavo područje u blizini Kolodvorske ceste je osigurano dok se utvrđuju sve okolnosti.

Prema službenim informacijama koje je potvrdila Policijska uprava Koper, dojava o pucnjavi zaprimljena je nešto prije 7 sati ujutro. Operativno-komunikacijski centar odmah je na mjesto događaja uputio najbliže policijske patrole. Po dolasku na lokaciju u blizini Kolodvorske ceste, policijski službenici zatekli su stravičan prizor i potvrdili dva smrtna slučaja.

Prema pisanju portala 24ur.com, glavna sumnja istražitelja usmjerena je na ubojstvo i samoubojstvo. Pretpostavlja se da je muškarac prvo usmrtio ženu vatrenim oružjem, a potom presudio i samome sebi.