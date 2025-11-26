Pucnjava usred Washingtona: Više ljudi ranjeno, među njima i pripadnik Nacionalne garde

Nekoliko je osoba ranjeno u pucnjavi koja je u srijedu odjeknula u samom središtu Washingtona, DC - među njima i najmanje jedan pripadnik američke Nacionalne garde, potvrđuje izvor upoznat s prvim izvješćima, javlja CNN.

Incident se dogodio u blizini Bijele kuće, što je odmah izazvalo veliku sigurnosnu reakciju. Metropolitanska policija Washingtona objavila je na platformi X da se nalazi na terenu te je građanima poručila da izbjegavaju to područje.

Foto: Reuters

Nacionalna garda zasad nije komentirala događaj, a motiv pucnjave i detalji još nisu poznati.

Pripadnici Nacionalne garde već su mjesecima raspoređeni u Washingtonu kao dio akcije predsjednika Donalda Trumpa za suzbijanje kriminala u glavnom gradu – akcije koja se u međuvremenu proširila i na druge američke gradove.

CNN navodi da je zatražio komentar Pentagona, Nacionalne garde, Bijele kuće i metropolitanske policije, no odgovori još nisu stigli.

Foto: Reuters