Trump najavio istovremene sastanke s Rusijom i Ukrajinom

"Preostalo je još samo nekoliko točaka neslaganja", napisao je republikanac u utorak na svojoj platformi Truth Social. "U nadi da se ovaj mirovni plan finalizira, naložio sam svom posebnom izaslaniku Steveu Witkoffu da se sastane s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Moskvi, a istovremeno će se ministar kopnene vojske Dan Driscoll sastati s Ukrajincima", objavio je Trump.

Kremlj je objavio da se Witkoff očekuje u Moskvi idući tjedan.

Iz Trumpove objave nije bilo jasno s kim će se Driscoll sastati.

Trump je također objavio da će biti "obaviješten o svakom napretku, zajedno s potpredsjednikom JD Vanceom, državnim tajnikom Marcom Rubiom, ministrom obrane Peteom Hegsethom, kao i šeficom kabineta Bijele kuće Susie Wiles".

Američki predsjednik napisao je da se raduje skorom susretu s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem i Putinom, "ali SAMO kada dogovor o okončanju ovog rata bude KONAČAN ili u završnoj fazi".

Iz njegovih izjava ne može se razlučiti namjerava li se Trump sastati s njima pojedinačno ili u troje.

SAD i Ukrajina složni oko "najvažnijih" točaka plana

Ukrajina je ranije u utorak pristala na glavne točke mirovnog plana SAD-a, potvrdile su obje vlade.

Nakon objave početnog američkog plana, koji su mnogi kritizirali kao rusku "listu želja", posljednjih je dana došlo do ponovnih pregovora i prilagodbi. Uključeni su bili i Europljani.

"Naša izaslanstva su postigla zajednički dogovor o ključnim uvjetima sporazuma o kojem se raspravljalo u Ženevi", rekao je Rustem Umerov, bivši ministar obrane koji je sada tajnik ukrajinskog Vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu i član pregovaračkog tima svoje zemlje.

"Sada računamo na podršku naših europskih partnera u našim daljnjim koracima", napisao je na Facebooku.

"Radujemo se organiziranju posjeta ukrajinskog predsjednika SAD-u u najranijem prikladnom terminu u studenom kako bismo napravili završne korake i postigli dogovor s predsjednikom Trumpom", dodao je Umerov u objavi.

Visokopozicionirani dužnosnici američke vlade trenutno se navodno nalaze u Abu Dabiju kako bi s ruskom delegacijom razgovarali o planu koji je u nastajanju.

Predloženi mirovni plan

Prošli tjedan, SAD je predstavio plan od 28 točaka za okončanje rata u Ukrajini, koji je započeo invazijom ruskih snaga 24. veljače 2022.

Plan je u početku izgledao kao da sadrži većinu uvjeta Kremlja za okončanje rata, ali su europski i ukrajinski diplomati nakon nakon njegovog predstavljanja intenzivno radili na njegovom dorađivanju.

Putin je izvornu verziju plana od 28 točaka opisao kao "temelj za konačni mirovni sporazum" i upozorio protiv bilo kakvo većeg razvodnjavanja sporazuma u korist Kijeva.

Medijska izvješća trenutno se usredotočena na mirovni plan koji se sastoji od oko 20 točaka.

Izvješća u New York Timesu i Washington Postu, kao i na novinskom portalu Politico, nisu otkrila specifične detalje tog plana.

Prema Timesu, neki od najkontroverznijih elemenata iz europske i ukrajinske perspektive, poput gornje granice broja ukrajinskih vojnika i teritorijalnog pitanja buduće granice između Rusije i Ukrajine, zasad su stavljeni na stranu.

Ti aspekti bit će predmet kasnijih pregovora, navodi američki list.

Isto vrijedi i za zabranu stacioniranja trupa iz zemalja NATO-a u Ukrajini.

Koalicija voljnih zadovoljna

Britanski premijer Keir Starmer pozitivno je u utorak govorio o napretku postignutom prema miru u telefonskom razgovoru s čelnicima takozvane koalicije voljnih nakon razgovora u Ženevi.

"Postignut je napredak i pozdravljam neke od novosti koje su se sada pojavile", rekao je Starmer u virtualnom sastanku.

"Bila je to prilika da se osigura da nacrt plana u potpunosti odražava interese Ukrajine i postavlja temelje za trajni mir", dodao je.

Vođe koalicije "suglasili su se s tajnikom Rubiom da ubrzaju zajednički rad sa Sjedinjenim Državama kako bi se unaprijedilo planiranje sigurnosnih jamstava", navodi se u zajedničkoj izjavi objavljenoj nakon njihovog sastanka.

Također su potvrdili da su "zadužili svoje vojne vlasti da u tu svrhu dovrše zajedničko planiranje".

Britanska multimedijska agencija PA piše da je Starmerov ured pokušao umanjiti značaj izvješća da je Kijev prihvatio plan koji podržava SAD, a glasnogovornik premijera rekao je da "još uvijek postoji nekoliko točaka koje treba riješiti".

Sigurnosna jamstva za Ukrajinu

Prema izjavama francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, kijevski saveznici žele podržati američki mirovni plan vojnim sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu. U slučaju primirja, u Ukrajini bi se morale rasporediti "sigurnosne snage", rekao je Macron u intervjuu za RTL.

Europski doprinos bit će potreban "u nekoj fazi" tijekom razgovora o sigurnosnoj arhitekturi za kontinent, rekao je u utorak glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov, a prenijela ga je ruska državna novinska agencija TASS.

Što se tiče pregovora o američkom planu za okončanje rata, Peskov je ponovio prethodne stavove Moskve.

Peskov je istaknuo da je izvorni plan od 28 točaka mogao biti osnova za razgovore, ali da je Moskva primila na znanje da je to sada izmijenjeno.