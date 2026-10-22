Puhovski: Ili Torcida ili Hajduk moraju promijeniti ime

Profesor Žarko Puhovski u podcastu Bobu Bob! Večernji TV-a objašnjava zašto Andrej Plenković dugo ostaje na vlasti. Premijer, kaže, spretno održava većinu u Saboru i djeluje na tri razine: u HDZ-u, parlamentu i Europskoj uniji. Puhovski smatra da Plenković čvršće upravlja strankom nego što je to činio njezin prvi predsjednik Franjo Tuđman te da mu se manje ljudi usuđuje otvoreno reći što misle.

Puhovski premijerovu taktiku opisuje kao izbjegavanje velikih poteza i rješavanje problema korak po korak. Plenković, prema njegovoj ocjeni, daje manje ustupke različitim stranama kako bi zadržao kontrolu, a dobre veze s Bruxellesom dodatno jačaju njegov položaj. Kao njegovu najveću manu profesor navodi to što, kako tvrdi, nikad ne priznaje pogrešku.

- U deset godina nije priznao pogrešku niti rekao da je nešto procijenio pogrešno, smatra Puhovski.

Oporba, prema Puhovskom, premijeru olakšava posao jer ne nudi dovoljno konkretnih rješenja, a njezine slabosti HDZ koristi u svoju korist. Oporbene stranke, kaže, ponekad se čak pohvale kada Vlada preuzme njihove prijedloge, čime umanjuju vlastitu ulogu alternative. Puhovski ipak vidi mogućnost da koalicija SDP-a i stranke Možemo! preuzme vlast, no smatra da će mnogo ovisiti o tome hoće li Plenković ostati na čelu HDZ-a ili otići u Bruxelles.

Predsjednika SDP-a Sinišu Hajdaša Dončića ocjenjuje politički nespretnim, a ne isključuje ni rast Možemo! i preuzimanje vodeće uloge u mogućoj koaliciji. U tom bi slučaju kandidatkinja za premijerku mogla biti Sandra Benčić. Puhovski misli da Zoran Milanović neće osnovati treću listu jer bi time, prema njegovoj procjeni, naštetio SDP-u, a koristio HDZ-u. Teoretski bi mogao predvoditi zajedničku listu, ali Puhovski smatra da nema radni kapacitet za premijersku dužnost.

Napad predsjednika Domovinskog pokreta Ivana Penave na ministra Davora Božinovića Puhovski tumači kao dio šire borbe za jačanje unutarstranačkog položaja uoči mogućih promjena na vrhu HDZ-a. Penavu opisuje kao glasnogovornika desne struje unutar HDZ-a povezane s Tomom Medvedom, koja ističe teme hrvatske prošlosti, Domovinskog rata i nacionalnih vrijednosti. Ipak, smatra da Plenković ne vidi Penavu kao stvarnu prijetnju jer DP nema realnu alternativu koaliciji, a njezinim bi napuštanjem Penava izgubio dio vlastite stranke.

Osvrćući se na skandiranje navijača u Splitu, Puhovski kaže da problem nije nov, ali da je pozornost izvan Hrvatske porasla jer su navijači povezali događaj s Holokaustom i Židovima. Ne očekuje konačan obračun s huliganima te smatra da se Torcida u Splitu ponaša kao alternativna vlast. Predlaže da se razmotre zakonske mjere, uključujući mogućnost raspuštanja ili preimenovanja Torcide, pa čak i promjene imena Hajduka.

- Treba odrediti pravila koja su dopuštena za navijačke skupine, poručio je Puhovski.

Govoreći o Srbiji, Puhovski ocjenjuje da bi promjena vlasti bila poželjna za tu zemlju, ali da za Hrvatsku nije nužno važno tko će pobijediti jer oporbena lista nema jasne stavove prema Hrvatskoj. Smatra i da ni vlast ni oporba vjerojatno neće priznati rezultate jedni drugima te da bi moglo doći do nasilja. Cijeli razgovor dostupan je u podcastu Bobu Bob! Večernji TV-a na YouTubeu, Spotifyju i društvenim mrežama Večernjeg lista.

*uz korištenje AI-ja