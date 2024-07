Puhovski o povišicama: 'Čudno je da predsjednik države ima veću plaću od premijera...'

Politički analitičar Žarko Puhovski za N1 je komentirao povećanje plaće političara.

- Trebalo je povećati plaće dužnosnicima. Došlo je do takvih anomalija u funkcioniranju sustava, ministarstva, uprava, gradske uprave da je to očito, ali to je učinjeno na jedan neinteligentan način. Predsjednik države i predsjednik Vlade dobili su povećanje, razlika između prošle i nove plaće, više nego što je plaća dvije trećine zaposlenih ljudi u Hrvatskoj i to je socijalno neopravdano.

Zbog toga bi trebalo ljudima na najvišim funkcijama povećavati plaće u iznosima, a ne u postotcima jer inače se te razlike sve više povećavaju i postaju moralno teško opravdavane. Doista je čudno da predsjednik države ima veću plaću od predsjednika Vlade koji ima puno više odgovornosti i puno više rade - kazao je.

Puhovski je otkrio i zašto je do povećanja plaća došlo nakon izbora.

- Ja mislim da su takve stvari logične nakon izbora jer nakon izbora radite stvari koje su nepopularne - rekao je Puhovski.

Na pitanje hoće li povećanje plaća smanjiti korupciju, Puhovski kaže sasvim sigurno ne.

- Ljudi koji se idu baviti ovim poslom idu ili zbog toga što imaju dobre ambicije, u smislu da hoće nešto promijeniti, ili loše ambicije, da budu važni, a ne idu prvenstveno da dobiju novac nego zato da igraju neku ulogu - kaže Puhovski.

Hoće li povećanje plaće šteti vladajućima?

- Neće štetiti ni vladajućima ni oporbi jer sad izbori ne dolaze - rekao je Puhovski te dodao da također neće štetiti ni lokalnim čelnicima. Puhovski je dodao i da vjeruje da većina neće odbiti povišicu.

- Doći će druge teme do izbora. Svašta će se još pojaviti - kaže Puhovski.