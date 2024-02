Puhovski o prosvjedu: 'Jedna je stvar nejasna, ali Plenković se sigurno neće uplašiti oporbe'

Što će današnji prosvjed polučiti te hoće li zaista pritisnuti premijera Plenkovića i HDZ-ovu Vladu da odmah raspiše izbore? Upravo smo o tome razgovarali s političkim analitičarom Žarkom Puhovskim, koji sumnja u to da će se Plenković uplašiti oporbe.

- Prije svega moram reći da je dosta ljudi došlo na prosvjed, tako da je to uspjeh organizatora. Njihova očita poruka bila je "HDZ i Plenki van". Koliko je to reprezentativno za hrvatsko biračko tijelo je pak pitanje iz tri razloga. Prvi je taj što se tu isključivo radilo o skupu lijevo-liberalne oporbe. Ako je HDZ doista takav problem za hrvatsko društvo, nejasno je zašto se nije išlo na uključivanje i stranaka desnice i svih onih koji smatraju da HDZ treba maknuti s vlasti - smatra Puhovski.,

'To nije predizborni skup'

Na skupu, dodaje, nije bilo nijedne riječi što bi svi oni ako pobijede učinili nakon izbora, osim što bi maknuli HDZ i korupciju. To kaže, nije predizborni već isključivo protuhdzovski skup, ali jednostran po organizatorima, a vjerojatno dodaje, i po nazočnosti ljudi.

- Drugi problem je u tome što bi uspjeh ovog skupa trebao utjerati strah u kostima HDZ-u i vladajućima, a to bi onda značilo da odlažu izbore što je više moguće do rujna. Istovremeno organizatori tog skupa jučer su uputili dokument u Sabor kojim traže da se odmah raspišu izbori. Jedno je u kontradikciji s drugim. Uvjeren sam da Možemo! nisu spremni za izbore, a vjerojatno ni ostali. Tu su bile samo dvije stranke koje imaju iole neku šansu SDP i Možemo!, dok drugu ne mogu osvojiti ni klub u Saboru - rekao nam je Puhovski.

Kao treću stvar uz prosvjed, Puhovski navodi to da je lijevo-liberalna oporba uspjela da skup protekne pristojno, što kod nas, dodaje, treba posebno naglašavati u zadnje vrijeme.

'Grbinu nedostaje temperamenta'

- Upozoravam na to da je prije četiri godine uoči izbora i ekonomsko-socijalna situacija bila znatno lošija nego danas, ali nije bilo ovakvog histeriziranja na strani oporbe i HDZ je dobio izbore. Pokazalo se da od svih na pozornici samo Sandra Benčić i Katarina Peović raspolažu kapacitetom masovnog komuniciranja. Peđi Grbinu nedostaje temperamenta i uvjerljivosti dok je Dalija Orešković pokazala preplašenost pa je čak ostala bez glasa. No to nije ni važno, poanta je da samo dvije stranke imaju neku šansu na izborima. Iako pokazalo se da čak ni tehnička priprema funkcionara stranaka za izbore nije pripremljena kako treba, a tvrde da bi izbore odmah - kaže Puhovski.

Podsjeća kako će se idućeg tjedna u Saboru voditi rasprava o raspuštanju Sabora koja najvjerojatnije, dodaje, neće proći jer tvrdi kako Plenković nema kapacitet za veliki potez kojim bi pristao za raspuštanje Sabora i teško oštetio oporbu koja je nespremna.

- On će odložiti izbore, no ostaje nejasno hoće li se oni održati krajem travnja do sredine svibnja ili će se preplašiti i odložiti izbore do rujna. Vjerujem da će ići na izbore sredinom svibnja i da se neće dati uplašiti - poručuje Puhovski.