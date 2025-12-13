Pukao je savez Amerikanaca i Europljana: 'To je propadajuća skupina, vode ih slabi ljudi'

Posljednjih dana svjedočimo verbalnom ratu i snažnom razmimoilaženju između Amerike i Europe. U nedavnom intervjuu za Politico, Donald Trump nazvao je Europu "propadajućom skupinom nacija koje predvode slabi ljudi". Tako je posve omalovažio Europljane kao svoje tradicionalne saveznike, no Trump Europi zamjera, kako kaže, neuspjeh u kontroli migracija i okončanju rata između Rusije i Ukrajine. Ujedno je dao naznake da će podržati one europske političare čija su djelovanja u skladu s njegovom vizijom Europe.

