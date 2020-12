Ja sam Bekavcu pomagao. Primio sam ga u svoj dom i skinuo ga s heroina, a on mi je uzvratio prijeteći meni i mojoj obitelji i to tijekom punih pet mjeseci. Marko Bekavac je opasna osoba koja je ubila i dva puta pokušala ubiti. Sutkinja se na te prijetnje u presudi nije niti osvrnula. Prije događaja Bekavac me vrijeđao i fizički napao. Pukao sam. Reagirao sam u afektu, videovezom se iz zagrebačkog zatvora sudskom vijeću obratio Ivan Giljanović Giljo.

- Pucao sam mu u noge, ali ne da ga ubijem nego da ga onesposobim. Nisam mu pucao u trbuh, prsa ili leđa. Kriv sam što sam pucao. Time sam uništio i sebe i svoju obitelj. Dok sam bio u pritvoru nisam mogao pratiti djecu kako rastu - rekao je Giljo, osuđeni kamatar i iznuđivač, bivši boksač i profesor kineziologije. Nakon toga sucima je zaželio blagoslovljen Božić i sretnu Novu godinu.

U Remetinec su ga prebacili iz sigurnosnih razloga iz splitskog zatvora Bilice koji je pun ljudi iz krim miljea s kojima je Giljo u zavadi.

- Sud nije uzeo u obzir dugotrajne i uporne prijetnje oštećenog Bekavca koji je mome branjeniku prijetio preko mobitela i društvenih mreža. Bekavac je notorni kriminalac koji je do 19 godine već izdržavao kaznu za ubojstvo s namjerom. Sud tvrdi da je moj

branjenik u njega pucao iz neposredne blizine i fulao, a s druge strane da dobro barata oružjem - rekao je odvjetnik Marijo Vuković.

Osvrnuo se i na činjenicu da je Giljo bio 11 mjeseci u bijegu nakon pucnjave:

- Bježao je kako bi zaštitio obitelj kojoj su prijetili, a doživjela je i pucanje i bacanje eksplozivnih naprava. Onog trenutka kad je uhićena organizacija kojoj je pripadao i Bekavac odmah se predao - naveo je Vuković.

Odvjetnik Krešimir Škarica, koji također brani Gilju, rekao je kako je Bekavac duboko konfliktna osoba poremećene svijesti te da je Giljo postupao iz krajnje nužde. Ustvrdio je kako Giljanović nije postupao s namjerom da ubije Bekavca i vijeću Vrhovnog suda predložio da ukine presudu i vrati predmet na ponovno suđenje ili, ako smatra da je ipak kriv za pokušaj ubojstva, kod odmjeravanja kazne uzme u obzir i da je Giljo profesor i da hrani obitelj.

Tužiteljstvo pak traži strožu kaznu. U žalbi na nepravomoćnu presudu istaknuli su kako je Giljanović recidivist, da je bio osuđen za 14 kaznenih djela lihvarskih ugovora i iznudu s oružjem i da je bio kažnjen blagom kaznom od tri godine i 10 mjeseci. Tvrde i da je pucajući u Bekavca, koji je dva puta bio operiran i 15 dana proveo na bolničkom liječenju, pokazao visok stupanj bešćutnosti i upornosti ispalivši šest hitaca u žrtvu koju je uporno progonio. ŽDO otegotnim drži i njegov dugotrajan bijeg i skrivanje od pravosuđa, a za sve to, navodi, izrečena mu je najmanja kazna za pokušaj ubojstva ( zakonom je propisana kazna od 5 do 20 godina).

Nakon što je saslušalo argumente stranaka sudsko vijeće Vrhovnog suda povuklo se na vijećanje.

Podsjećamo, Giljo je 1. svibnja 2018. godine u kafiću "Clo" pucao u Marka Bekavca.

- Sam sam kriv za ovo što se dogodilo. Nisam zainteresiran za kazneni progon jer ja sam taj koji je doveo sebe i Giljanovića u ovu situaciju, a on mi je puno pomogao. Bio sam ovisan o heroinu, a on me primio kod sebe da se skinem s droge. Bio sam mu zahvalan. Uz njegovu asistenciju skinuo sam se s heroina - izjavio je Bekavac i dodao da je vidio da je život uz novac ljepši i počeo razmišljati da uzme novac od Giljanovića te da je bio uporan i počeo nositi pištolj.

- Znao je da sam opsjednut, kod njega se pojavio strah. U Cloa je bilo neizbježno da stradam. Čovjek nije imao izbora - rekao je Bekavac.

- Ovo nije bio pokušaj ubojstva. Da me htio ubiti, pucao bi mi u prsa, a ne u noge. Instinktivno me pogodio s više metaka jer ja nisam pao. Da sam odmah pao, sve bi završilo. Smatram da sam ja krivac - rekao je u svom iskazu.

- Ja sam Super Mario, trčim i kupim one gljive. Neka sam dobio što sam dobio, sve sam zaslužio - dodao je. Na kraju žrtva i optuženi Giljanović su se pomirili. Zagrlili su se, poljubili, a potekle su i suze. No, sud nije prihvatio verziju s nužnom obranom, ključna je bila snimka video nadzora u lokalu na kojoj je sve snimljeno.

- Nije postojao napad žrtve, a do sukoba je došlo uz sudjelovanje okrivljenog. Da su te ranije prijetnje izazvale toliki strah ili prepast kod optuženog, ne bi dolazio na sastanak u Cloa, a došao je naoružan pištoljem. Pucao je u Bekavca s udaljenosti od pola metra pa kasnije s metar i pol, ukupno je pronađeno šest čahura, ciljajući u trbuh i grudni koš, što se vidi na snimkama, dok žrtva bježi, čak i dok je na tlu. - kazala je između ostalog u obrazloženju nepravomoćne presude sutkinja Županijskog suda u Splitu Višnja Strinić.