Pukla mu aneurizma u mozgu, iz kome se probudio na Uskrs

Daniel Trush je 1997. imao 12 godina. Srušio se u nesvijest u školskoj dvorani. Liječnici su na njegovom mozgu pronašli pet aneurizmi. Jedna od njih je puknula. U komi je bio 30 dana. Danielov otac Ken je svaku noć bio uz sinovu postelju, nadao se i molio da će se njegov sin probuditi. No dani su prolazili i ništa se nije dogodilo.

Liječnici su pripremali Kena i njegovu suprugu Nancy na najgore. Rekli su im da se Daniel možda nikada neće probuditi. No usprkos lošim prognozama Ken se nije predavao. Bio je uvjeren da će se Daniel probuditi. I probudio se i to baš na Uskrs.

- Imao sam osjećaj da će Uskrs biti poseban. To je najsvetiji blagdan. Imali boljeg dana da se dogodi čudo. U devet sati sam otišao na misu. Nisam nikome rekao za svoja nadanja, to je bilo samo između Boga i mene. Nakon mise sam se vratio u bolnicu i nadao se. No ništa se nije događalo. I naši rođaci su došli u bolnicu kako bi s nama tamo proslavili Uskrs. Nije bilo dovoljno stolaca u sobi pa sam sjedio na klupici ispred Dannyjevog kreveta. Odjednom sam osjetio lagano guranje. Liječnicima sam rekao da me sin lagano gurnuo, a oni su mi odgovorili da je to nemoguće i da je to bio samo refleks i da je moj sin u dubokoj komi. No ja sam znao da su moje molitve uslišene - rekao je Ken. Službeno, Daniel se probudio dva tjedna kasnije. Njegov oporavak je trajao dugo.

Daniel se danas bavi glazbom, a njegova je obitelj u New Yorku osnovala zakladu koja osigurava glazbenu izobrazbu za sve koji imaju invaliditet.