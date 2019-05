"Puknulo je kao eksplozija pa je počela šikljati crna voda..."

Ma to vam je puknulo kao eksplozija, nešto prije devet sati. Kamenje je letjelo par metara u zrak, a onda je u zrak počela šikljati crna voda. Prvo sam pomislio da je puknula kanalizacijska cijev. Nakon toga je niz ulicu krenula prava bujica. Voda je automobilima bila do pola vrata, a poplavilo je sve do kazališta, pričaju nam stanari i svjedoci puknuća tlačnog gravitacijskog cjevovoda u petak ujutro, na križanju Nazorove i Plinarske ulice u splitskoj Varoši, samom centru grada.

Bez vode je ostalo na stotine kućanstava, uključujući i Osnovnu školu Marjan.

- Neka smo i mi imali Nijagarine slapove u Splitu - smijali su se neki, dok su drugi bili ogorčeni okrivljujući kamione koji tom ulicom intenzivno prometuju u posljednje vrijeme svakodnevno izvozeći drvnu građu, odnosno borove zaražene potkornjakom s Marjana.

Mnogi su zabrinuti zbog turista u apartmanima, no gostima je, čini se, sve to bilo zabavno. Bilo je i onih Splićana koji su od palete napravili splav prevozeći ekipu s jedne strane ulice na drugu kako ne bi smočili noge. Voda je niz Nazorovu tekla puna dva sata, raskrižje se od silne vode potpuno deformiralo. Tek oko 11 sati počelo se sa sanacijom.

- Ovaj cjevovod se napaja iz crpne stanice Ravne njive, ali također imamo povrat vode kad se radi o puknuću i iz vodospreme na Marjanu. Kvar se izolira i cjevovod se zatvara iz oba smjera, međutim i voda u sustavu se iz paralelnih ogranaka vraća u puknuće. Kad su zatvoreni glavni ventili količina vode je prepolovljena, ali se čekalo zatvaranje svih paralelnih ogranaka. Cijevi su na dubini od oko jednog metra. Teško je procijeniti koliko je vode iscurilo, ali tu zna proteći i 400 litara u sekundi u povećanim periodima potrošnje - kaže nam tehnički direktor Vodovoda i kanalizacije, Ivica Perić dodajući kako uzrok vode ne mora biti ni dotrajalost cijevi.

- Nekad se puknuće dogodi i na novijim cijevima, i teretni kamioni mogu uzrokovati vibracije, bila je suša, pa već danima obilna kiša, sve može biti uzrok, nema pravila - zaključuje Perić.

