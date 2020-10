Puknuo je magistralni cjevovod, Sisak dva dana bez pitke vode

Zbog puknuća i tehnički vrlo složenog popravka glavnoga magistralnog cjevovoda koji Sisak opskrbljuje vodom iz vodocrpilišta u Petrinji, dijelovi grada, uključujući i Opću bolnicu, dva su dana bez pitke vode

<p>U srijedu navečer opskrba pitkom vodom je uspostavljena, ali je jutros vode ponovno nestalo. Tijekom dana opskrba se normalizirala, ali je iz Sisačkog vodovoda najavljeno kako kvar nije trajno popravljen.</p><p>Kako stoji u priopćenju gradskoga trgovačkog društva, puknuće se dogodilo na teško pristupačnom mjestu, što je zahtijevalo angažman mnogih drugih službi. Iz Sisačkog vodovoda posebno su zahvalili vatrogasnim postrojbama Siska i Petrinje koje su svojim cisternama građane opskrbljivale vodom. </p><p>Građani su obaviješteni kako će se radovi nastaviti sljedećih dana, ali će se rekonstrukcija obavljati isključivo noću, kada može biti teškoća u opskrbi vodom, posebice na višim dijelovima grada i višim katovima stambenih zgrada.</p><p>Na kraju priopćenja stoji kako će to što se dogodilo uvjeriti sve koliko je važno poduprijeti projekt izgradnje alternativnog cjevovoda od Petrinje preko Bresta, Vurota i Drenčine do Odranskog mosta te rezervnih spojeva na petrinjski i kostajnički vodoopskrbni cjevovod u Graberju i Vedrom Polju. </p><p>To je prvi slučaj nakon pedesetak godina da su dijelovi grada ostali bez vode. Čak i tijekom Domovinskog rata, kad je Sisak često bio granatiran, vodoopskrba nije zakazala zbog korištenja alternativnoga vodozahvata Kopa na rijeci Kupi u Sisku te vodotornja na Viktorovcu.</p><p>Nakon rata to je postrojenje, koje je za rata spasilo Sisak, nebrigom potpuno uništeno i pokradeno, tako da bi trajno rješenje, kako se ističe, mogla biti izgradnja novoga dobavnog pravca.</p>