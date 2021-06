Divna Sekulić-Trošt (62) dobila je 25 godina zatvora za ubojstvo majke Ivanke Sekulić (91) na Verudi prošle godine, piše Regional express.

Proglasili su je krivom na županijskom sudu u Puli.

Njezin sin Damjan Trošt, unuk ubijene starice, dobio je šest mjeseci prisilne hospitalizacije koja se može produljivati do maksimalno predviđene kazne za to kazneno djelo, a to je 40 godina.

Sin ju je ispikao, a majka gušila jastukom

On je bio neubrojiv u vrijeme kaznenog djela, a u presudi još piše da su i u njegovu slučaju ostvarena obilježja kaznenog djela teškog ubojstva.

Svakih šest mjeseci liječnici će utvrđivati produljuje li se njegova prisilna hospitalizacija ili ne.

Policija je beživotno tijelo starice pronašla prošloga ljeta u pulskom naselju Veruda. Bila je prerezanoga vrata.

Županijsko državno odvjetništvo podiglo je optužnicu za teško ubojstvo protiv majke i sina, za njega je utvrđeno da je bio neubrojiv, u trenutku kad nije mogao shvatiti značenje svog postupanja i(li) nije mogao vladati svojom voljom zbog duševne bolesti.

Teretilo ih se da su u obiteljskom stanu ubili 91-godišnju staricu.

Sin ju je više puta ubo nožem, a majka joj je potom stavila jastuk na glavu i pritiskala dok žena nije izdahnula.