Pronašli su je prerezanog vrata: 'To je bila divna obitelj, uhićeni unuk bio je omiljen u društvu'

Istarska policija danas je objavila da je dvoje ljudi počinilo kazneno djelo teškog ubojstva 91-godišnje I.S. Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja predali su ih pritvorskom nadzorniku te čekaju ispitivanje

<p>Nezapamćeno ubojstvo nesretne I.S. (91) potreslo je cijelu Pulu, a ponajprije naselje Veruda, gdje je nesretna žena živjela sama u stambenoj zgradi u Zoranićevoj ulici. Istarska policija danas je objavila da je dvoje ljudi počinilo kazneno djelo teškog ubojstva 91-godišnje I.S.</p><p>Tijekom današnjeg dana na Odjelu patologije Opće bolnice Pula obavljena je i obdukcija nad ubijenom ženom.</p><p>Neslužbeno doznajemo da je nesretna žena izbodena nožem u predjelu glave i vrata, imala je ubodno rezne rane, te je na koncu iskrvarila na smrt. Podsjetimo, pulska je policija u četvrtak oko 15 sati dobila dojavu da je u stanu beživotno tijelo starije osobe. Pronašli su ju članovi obitelji. Dolaskom na mjesto tragedije ispred zgrade sjedili su članovi obitelji vidno šokirani.</p><p> </p><p>- Tragedija je to, velika obiteljska tragedija - samo su uspjeli izustiti i nastavili gledati u prazno, bez riječi. Ulaz u zgradu bio je ograđen policijskom trakom, a stanari su uz predočenje osobne iskaznice mogli do svojih stanova.</p><p>- U šoku sam. Ta žena je bila predobra i živjela je sama, a u zgradi su stanovali u drugom stanu njezina kćer i unuk. Ona je bila pokretna i izlazila je. Dobro su se slagali, nikada nismo čuli nikakve loše riječi da su rekli jedni o drugima, a nisu bili ni glasni ni bučni. Samo znam da je hitna i policija po unuka došla nedavno i odveli su ga u bolnicu. Starica je bila udovica, a pokojni suprug je bio vojno lice. Uzorna obitelj - rekao nam je susjed iz zgrade. Istarska policija je objavila prvo da je uhićena jedna ženska osoba a naknadno još jedna koja se dovodi u vezu sa tragedijom. U priopćenju županijskog državnog odvjetništva tek stoji da je dežurni zamjenik županijskog državnog odvjetnika u županijskom državnom odvjetništvu u Puli povodom dojave da je u stanu pronađeno mrtvo tijelo žene izašao na mjesto događaja i naložio pregled tijela te obdukciju. Doznajemo da je uhićena kćer pokojnice D.S.T. (61), te unuk (30).</p><p>Iz PU istarske su u petak uvečer objavili kako su za teško ubojstvo osumnjičeni 61-godišnjakinja i 30-godišnjak te da su ih nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja predali pritvorskom nadzorniku.</p><p>Nešto prije 23 sati 61-godišnjakinju su doveli na županijsko odvjetništvo u Puli. Vezana lisicama, imala je masku preko lica, a tijekom privođenja gledala je u pod. Sat vremena kasnije doveli su i unuka ubijene žene, koji je također bio vezan lisicama i s maskom preko lica.</p><p>Sutra će ih oboje ispitivati istražni sudac, koji će odlučivati o pritvoru.</p><p>- Jednostavno ne mogu vjerovati da je unuk povezan sa ubojstvom bake. Poznajem ga i bio je omiljen u društvu, uvijek spreman na šalu i zabavljanje drugih. Bio je pozitivan i drag i jednostavno sam u šoku - kazao je poznanik uhićenog unuka.</p>