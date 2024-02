Pula dobila rotirajuću garažu: 'Prvi u Hrvatskoj sad dizalom dižemo automobil na peti kat'

Najveći istarski grad godinama muku muči s nedostatkom parkirnih mjesta, što predstavlja problem posebice u vrijeme turističke sezone, pa je tvrtka Pulaparking došla na jedinstvenu ideju i već u probni rad pustila jedinu rotacijsku garažu u državi. Puljani su u šali garažu već nazvali "naftna bušotina" i "Eiffelov toranj".

Garaža koristi automatizirani sustav dizala koji omogućava vozilima da budu smještena u okomitom položaju.

- Model za koji smo se odlučili ima pet katova, visok je 14,5 m i prima 30 vozila - kazao nam je direktor pulskog parkirališta Branislav Bojanić.

Vozač se preko mobilne aplikacije registrira na ulazu u garažu. Prije otvaranja rampi kamere očitaju registraciju i vozača čeka prazno mjesto. Kad parkira automobil na platformu, lift ga digne na neki od pet katova. Prije preuzimanja vozila vozač plati parkiranje putem mobilne aplikacije.

- Našu rotirajuću garažu osmislili su Stipe Tafra i Boris Markoja. To je najtiši i najekonomičniji pogon za parkiranje na svijetu. Stipe Tafra došao je na ideju prije 12 godina kad je to vidio u Hong Kongu. Nije to ništa novo jer su prve napravljene prije gotovo 90 godina u SAD-u. Ivan Gudelj sudjelovao je u kreiranju konstrukcije i pogona te je s Ivanom Zaninovićem osmislio glavni lanac - kazao nam je Bojanić.

Dodaje kako je rotirajuća garaža sazdana od 20 tona čelika.

- Testirali su je na razne vremenske uvjete. Sve testove je prošla. Trajnost je dulja od 50 godina. Vodilica je montažna te se nakon 25-30 godina može promijeniti bez demontaže cijele garaže - tvrdi.

Mnogi Puljani pitali su se što će biti s njihovim vozilima u slučaju, primjerice, nestanka struje.

- U tom slučaju postoji agregat koji se automatski aktivira čim nestane struje, a bit će moguća i ručna rotacija za spuštanje vozila - objašnjava Bojanić.

Cijena sata parkiranja iznosi jedan euro. Cijenu dnevne karte još nisu odredili.