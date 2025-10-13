Obavijesti

Pula kreće s provedbom mjera za sprječavanje šteta od divljači

Pula kreće s provedbom mjera za sprječavanje šteta od divljači
Bakovčice: Divlje svinje joj na polju kukuruza napravile veliku štetu | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Pojedinačno izlučivanje divljači provodit će se u razdoblju od ponedjeljka do 24. listopada u vremenu od 19 do 24 sata, a sve te aktivnosti provodit će se u suradnji s ovlaštenim stručnim službama

U skladu s mjerama propisanim Programom zaštite divljači za područje Grada Pula, od danas kreće provedba Plana mjera za sprječavanje šteta od divljači, izvijestili su u ponedjeljak iz pulske gradske uprave. Naime, zbog učestalih dojava građana o pojavi divljih svinja na području Pule odnosno Dolinke, Marsovog polja, Vidikovca te u okruženju Marine Veruda, Grad Pula nastavlja s provođenjem aktivnosti na odstranjivanju divljači s nelovnih površina unutar područja posebne namjene. 

Cilj provedbe mjera je, kako navode iz Grada Pule, smanjenje brojnog stanja divljači, prvenstveno divljih svinja, koje u posljednje vrijeme izazivaju uznemirenost stanovnika tih dijelova grada. Divlje svinje su posljednjih dana viđene čak i u središtu grada te svakako njihova pojava izaziva veliku uznemirenost kod građana. 

Pojedinačno izlučivanje divljači provodit će se u razdoblju od ponedjeljka do 24. listopada u vremenu od 19 do 24 sata, a sve te aktivnosti provodit će se u suradnji s ovlaštenim stručnim službama, uz poštivanje svih sigurnosnih mjera. Iz grada Pule mole građane za razumijevanje i oprez tijekom provedbe navedenih aktivnosti te za poštivanje uputa nadležnih službi na terenu.

