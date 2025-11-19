Pula: Radovi na 22 stana za deficitarne kadrove i na većem domu za starije teku po planu

Radovi na izgradnji 22 stana za deficitarne kadrove u području zdravstva i socijalne skrbi u Puli idu prema planu, a uspješno napreduje i dogradnja Doma za starije osobe "Alfredo Štiglić", rekao je u srijedu prilikom obilaska istarski župan Boris Miletić.

Miletić je izrazio zadovoljstvo radovima na oba gradilišta, naglasivši kako je najbitnije da sve bude izvedeno kvalitetno, te ustvrdio kako su u tijeku brojne kapitalne investicije koje Istarska županija provodi u prioritetnim područjima, odnosno obrazovanju, zdravstvu i socijalnoj skrbi.

"Kao što smo mogli vidjeti radovi na izgradnji 22 stana za deficitarne kadrove u području zdravstva i socijalne skrbi idu planiranom dinamikom", rekao je Miletić, dodavši kako očekuju da će cijeli cijeli projekt, odnosno radovi i opremanje biti gotovi do proljeća 2026. godine.

Za to su predvidjeli, kaže nešto više od četiri milijuna eura. Riječ je o radovima na prenamjeni zgrade u sklopu nekadašnje Mornaričke bolnice u višestambenu zgradu.

Istarski župan rekao je da je pronalazak deficitarnog kadra u području zdravstva i socijalne skrbi izazov za cijelu Europu pa tako i za Hrvatsku i Istarsku županiju.

Problem je, smatra posebno prisutan u jadranskoj Hrvatskoj zbog utjecaja turizma i nedostatka stanova za dugoročni najam.

"Zato smo išli u izgradnju 22 stana kako bismo i to mogli ponuditi onima koji imaju potrebnu struku, znanje i vještine, a žele raditi u javnom zdravstvenom sustavu i sustavu socijalne skrbi Istarske županije", istaknuo je Miletić, dodavši da će se stanovi dodjeljivat putem javnog poziva.

Istodobno, proširenjem Doma za starije osobe "Alfredo Štiglić" dobit će se 88 novih smještajnih kapaciteta, a okončanje projekta predviđeno je do kraja 2026. godine, ne bude li nekih nepredviđenih okolnosti.

"Radi se o velikoj, dugoročnoj investiciji, konkretno s opremom će ukupno ulaganje iznositi oko 12 milijuna eura, i bitno je da sve bude napravljeno sukladno projektu i kvalitetno", poručio je Miletić.