Hrvatska komora arhitekata: Zakon o prostornom uređenju štetan je i izuzetno opasan!

HINA
Hrvatska komora arhitekata: Zakon o prostornom uređenju štetan je i izuzetno opasan!
Zadar: Predavanje o suživotu turizma i urbanizma koje je održao prof. emeritus dr. sc. Tihomir Jukić | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Hrvatska komora arhitekata obratila se u srijedu saborskim zastupnicima i čelnicima lokalne samouprave kako bi ukazala na štetne posljedice predloženog Zakona o prostornom uređenju o kojem se danas raspravlja u Hrvatskom saboru. 

Komora navodi da bi predloženi Zakon o prostornom uređenju mogao imati ozbiljne prostorne, društvene i financijske štete za općine, gradove, županije i Republiku Hrvatsku. Zakon, tvrde, slabi nadležnost lokalne i regionalne samouprave u planiranju svog prostora odnosno ključne odluke o planiranju prostora oduzimaju se županijama, gradovima i općinama, što je suprotno postavkama Ustava RH, europskim stečevinama te stručnim utemeljenjima. 

Arhitekti također smatraju da bi se gradnja provodila protivno prostornom planu i bez demokratske procedure. Površine za sunčane elektrane i priuštivo stanovanje mogu se graditi neposredno temeljem Zakona, čak i kada je to protivno prostornom planu, čime se isključuje lokalna zajednica iz procesa donošenja odluka o vlastitom prostoru, upozoravaju.

Spornim drže i ukidanje svih prostornih planova u roku od pet godina, pa tako navode da se ukidaju svi važeći prostorni planovi kao i oni koji su trenutno u izradi, uključujući i sve planove „nove generacije“ na koje je tijekom prošle i ove godine utrošeno više od 17 milijuna eura javnih sredstava. 

Ističu i da je nerealno u roku roku od pet godina ponovno donijeti više od 3.500 prostornih planova u Republici Hrvatskoj što će dovesti do pravnog vakuuma i prostornog kaosa jer se prema Zakonu ostaje bez važećih prostornih planova. Uz to, navodi se u obraćanju, dokida se i obezvrjeđuje urbanističko planiranje, a time i hrvatska urbanistička tradicija koja je desetljećima osiguravala planiranje prostora za škole, vrtiće, parkove, ulice i ostale javne sadržaje.

Hrvatska komora arhitekata upozorava i da predloženi zakon ne ubrzava niti pojednostavljuje sustav prostornog uređenja već ga dodatno degradira i razgrađuje te otvara mogućnost za stihijsku i netransparentnu gradnju. Umanjuje se uloga gradova, općina i županija te dugoročno zakida najvrjedniji resurs koji imamo – prostor, poručili su.

Uz Hrvatsku komoru arhitekata, priopćenje su potpisali i Udruženje hrvatskih arhitekata te 11 društava arhitekata iz cijele Hrvatske. 

