Puljak: 'Dugujemo ispriku Židovima, jer to nismo mi. Ovo nije počelo u četvrtak ni na ulici'

Bivši gradonačelnik Splita Ivica Puljak komentirao je skandalozno skandiranje Torcide u Splitu uoči utakmice Hajduka i Ajaxa.

- Prošlog četvrtka u uoči utakmice Hajduka i Ajaxa našim gradom prošla je povorka iz koje su se orile parole o Hitleru, Auschwitzu i ustašama i pozivalo na nasilje nad židovima. Nažalost, snimke su obišle Europu i svijet, a Split, grad s ponosnom antifašističkom tradicijom, se crveni od srama. Dugujemo ispriku židovima i svim pristojnim ljudima, jer to nismo mi, to nije naš grad - poručio je.

- Osude su stigle sa svih strana i dobro je da su stigle. Ali, to nije dovoljno. Ako želimo da se ovo više nikad ne ponovi, moramo pošteno reći gdje je zaista uzrok problema. A svi znamo gdje je pravi uzrok problema - rekao je, pa uperio prst u vlast.

- Ovo nije počelo prošli četvrtak i nije počelo na ulici. Godinama gledamo politiku kojoj je najvažnije ostati na vlasti i zbog toga se udružila s bilo kim, bez obzira na to odakle dolazi. Ta ista politika je godinama šutke gledala kako se mračna prošlost vraća u javni prostor. A kad se nešto tolerira odozgo, netko to shvati kao dopuštenje. A javnost se s pravom pita i više od toga - rekao je.

- Jesu li pojedini ljudi iz vladajuće stranke s navijačkim skupinama sklopili dogovor da imaju njihovu podršku na izborima, a onda će im ovi tolerirati sve što rade? A tko zna što se još krije iza tih dogovora... Na to pitanje moraju odgovoriti institucije, ali to pitanje mora biti postavljeno - poručio je pa dodao da se društvo mora resetirati.

- Ali, ipak, ne smijemo se zadržati na onom što ne valja. Važnije je pitanje što ćemo učiniti. Mislim da naše društvo treba resetirati i postaviti na tri temelja: znanost, razum i humanizam. Znanost je nam govori kako svijet zaista funkcionira, a ne kako bismo mi htjeli da funkcionira. Razum, jer odluke donesene iz straha i mržnje uvijek završe loše. I humanizam, jer polazi od dostojanstva svakog čovjeka. A ovi koji su prošli četvrtak urlali po Splitu nisu branili ni Hrvatsku, ni kršćanstvo, ni humanizam, nego su sramotili sve troje - rekao je.

- Drugo, moramo dati priliku najboljima među nama. Hrvatska ima poštene, vrijedne i marljive ljude koji, nažalost, odlaze iz Hrvatske, jer oni vide da se ovdje ne napreduje znanjem, nego poznanstvima. Klijentelizam treba hitno zaustaviti. U javnom sektoru postoji barem 10.000 rukovodećih radnih mjesta koji nisu nastali iz potrebe društva, nego iz potrebe HDZ-a za zapošljavanjem. I ta radna mjesta treba ukinuti - poručio je.

- I ovo je ključno. Ne smijemo ih zamijeniti našim stranačkim ljudima. Promjena ne znači da njihove zamijenimo našima. Pravilo mora biti jednostavno i bez iznimke. I uvijek i samo najbolji. I zato je naš simbol metla. Svaka kuća s vremena na vrijeme treba temeljito pospremanje. Treba pomesti ono što se godinama skupilo po kutovima, a to su klijentelizam, korupcija i tolerancija prema mržnji. Onda u kuću može ući svjež zrak. Hrvatska to zaslužuje, Split to zaslužuje. Idemo počistiti, i to zajedno - zaključio je.