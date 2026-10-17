Ispitan dvojac iz Torcidine nazi-povorke! Odvjetnik jednog: 'On nije član vodstva Torcide...'

Tijekom subotnjeg poslijepodneva dvojica osumnjičenih za javno poticanje na nasilje i mržnju tijekom Torcidina kortea ispitana su u državnom odvjetništvu u Splitu. Trećeg su u popodnevnim satima doveli na ispitivanje. Odvjetnik jednog od osumnjičenih naveo je da je njegov branjenik muškarac srednjih godina iz Splita koji nije član vodstva Torcide, javlja Večernji list.

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Pokretanje videa... VIDEO Prve snimke uhićenja zbog sramote u Splitu, jedan od torcidaša vikao: 'Leđa me bole' | Video: Dalmatinski portal

Nakon ispitivanja tužiteljstvo odlučuje hoće li predložiti istražni zatvor, o čemu potom odlučuje sudac istrage Županijskog suda u Splitu.

Prema neslužbenim informacijama Dalmatinskog portala, prijavom za kazneno djelo javnog poticanja na nasilje ili mržnju bit će obuhvaćeno 14 ljudi.

Podsjećamo, u korteu prema Poljudu uoči utakmice Hajduka i Ajaxa, dio torcidaša veličao je Hitlera i Auschwitz i urlao 'gazi Židove'.

Tijekom petka uhićena su tri navijača i nad njima se provodi kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela iz čl. 325. Kaznenog zakona (Javno poticanje na nasilje i mržnju). Prema tom zakonu kazna bi mogla biti i do tri godine, a organizatorima i do pet godina.

Policija pregledava nadzorne kamere i traži one koji su uzvikivali sramotne parole nad kojima se zgraža cijeli civilizirani svijet.

Jedan od uhićenih torcidaša koji je sudjelovao u neredima i skandaloznim veličanju Hitlera i Auschwitza bio je na privremenom otpustu iz zatvora, potvrđeno je za 24sata.

"To je objektivno velika sramota za one koji su to radili i koji će odgovarati. Policija postupa. Ja očekujem da i sudovi reagiraju s obzirom na sve ono što se događalo, a i na sam govor mržnje koji je nedopustiv i nevjerojatan", rekao je hrvatski premijer Andrej Plenković upitan da komentira incidente u Splitu nakon susreta Hajduka i Ajaxa ranije ovaj tjedan.