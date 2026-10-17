Dabro o kaosu u Splitu: 'Imali smo obavještajni specijalno-ratovski udar na Hrvatsku...'

"Splitski događaj je prilika da se Hrvatska osvijesti", naslovio je svoju objavu na Facebooku Josip Dabro iz Domovinskog pokreta. U objavi se žestoko obrušio na Milorada Pupovca, spominje specijalno-ratovske udare, kreirane incidente...

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Pod 'splitski događaj' Dabro se referira na nacistički korteo Torcide prije utakmice s Ajaxom u kojem su pripadnici ove navijačke skupine uzvikivale nacističke i antisemitske poruke

- Bilo je samo pitanje vremena kada ćemo doći do ove točke u koju smo došli jučer u Splitu. Bilo je samo pitanje vremena kada će se pozivi na nasilje prema Srbima i slavljenje mjesta povijesnog stradanja i počinjenja genocida prema Srbima od strane navijačkih i drugih grupacija doći do veličanja nacista i do slavljenja Holokausta. I to se dogodilo jučer - kazao je Pupovac u petak i dodao da je zadnji čas da se osudi "taj sramotni i jezivi događaj"...

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- Trenutna reakcija Milorada Pupovca na, kako kaže "jezive" događaje na ulicama Splita, koje je iskoristio za novu propovijed o genocidnoj naravi hrvatskog naroda, samo potvrđuje racionalne stavove niza ozbiljnih ljudi u Hrvatskoj, da smo u Splitu imali novi obavještajni specijalno-ratovski udar na hrvatsku državu i narod. Nitko zdrava razuma ovo ne može gledati izdvojeno iz tolikih umjetno kreiranih incidenata kojima svjedočimo desetljećima, među kojima je po izvedbi bila najsličnija svastika na poljudskom travnjaku u utakmici Hrvatske i Italije, koju je pred tv ekranima, što izravno, što posredno gledalo stotine milijuna ljudi u svijetu. I tko reagira i brani Hrvatsku od tako kreirane slike hrvatske genocidnosti, nacizma i naravno, ustašluka!? - poručuje u svojoj objavi Dabro.

Odmah nastavlja:

- Predstavnici politika i ideja, konkretnih programa i režima, koji su na kraju i poslije završetka Drugog svijetskog rata sustavno masakrirali hrvatski narod pod optužbom za fašizam, pobili stotine tisuća ljudi i isto toliko rastjerali, nastavili taj progon do 1990. godine, a onda srpskom agresijom ponovili iste strahote, opet to opravdavajući hrvatskim fašizmom. S tih pozicija se koristi splitski događaj, pozivajući državu na nastavak etiketiranja ljudi i naroda, eliminaciju nacionalnog ponosa i represiju protiv "fašizma". S neupitnih i toliko puta dokazanih pozicija zla, traži se dodatni pritisak na hrvatski narod. Čak i izrazito nezrelim i neinteligentnim ljudima bi takve "slučajnosti" morale biti previše i definitivno ih pozivati na razmišljanje. Hrvatska ne može ni trenutka više tolerirati takve suprotnosti i neprijateljstva u svome državnom, političkom i društvenom organizmu. To nije demokracija, to nije kultura različitosti, niti je to model i sadržaj ljudskih prava. To je model razaranja Hrvatske. Nije više pitanje moralne i civilizacijske mjerodavnosti Pupovca, Vučića, SPC-a, Srbije ili bilo koga u Europi, tko nastupa prema hrvatskom narodu s tih mentorskih pozicija ružno lažući i uporno klevećući narod na matricama jugoslavenskog komunističkog i velikosrpskog stereotipa izgrađivanog kroz cijelo XX. stoljeće, to je imperativna obveza i pitanje hrvatske državne politike i naroda. Pitanje hrvatske samosvijesti - napisao je Dabro.

Za kraj je dodao:

- Samo mi u politici, u vlasti i opoziciji, samo hrvatski narod može obračunati s tim, i takvim licemjerima opasnih namjera zauvijek zatvoriti vrata. Jedino tako i jedino na taj način možemo i moramo spriječiti prodor neprijateljskih i nenaravnih ideja i inicijativa među naš narod i među našu djecu. Splitski događaj je prilika da se Hrvatska osvijesti i shvati da nam neprijateljske agenture slobodno vršljaju zemljom, dijeleći nam lekcije koristeći svoje podmukle uratke. Tko s tim nije načisto, ne treba se baviti politikom. Krajnji je čas snagom države uništiti svaku zamisao neprijateljskog djelovanja u Hrvatskoj i iluzije o demokratičnosti takvih agendi.