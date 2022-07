Puljak: HDZ izbornim brojkama pokušava zavarati javnost

Kandidat za gradonačelnika Splita Ivica Puljak ustvrdio je da HDZ manipulira izbornim brojevima pokušavajući zavarati javnost i dodao da ga ne čudi kad to rade "osječki doktori" koji su putem izgubili skripte iz statistike, nego kad "takve bisere prosipa" nestranački kandidat Zoran Đogaš.

Puljak je stoga u subotu prezentirao kratku analizu izbora u kojoj se uspoređuje legitimitet izbora od 2009. godine do danas. "Zaključak je da su naši birači izašli na izbore u većem broju. Problem je drugim strankama koje nisu uspjele motivirati svoje birače", rekao je Puljak.

U tablicama se, objasnio je, uspoređuju izborni rezultati lista od 2009. godine do danas i u njima se, naglasio je, vidi da lista Centra ima najveći postotak otkako se izbori provode po sadašnjem modelu. "To je 13 posto birača i nema nikakve upitnosti ni problema s legitimitetom, s obzirom na to da je lista Centra osvojila najveći postotni broj birača od kada se ovi izbori provode", zaključio je.

Uspoređujući kandidate, rekao je, jedino je Željko Kerum 2009. godine imao više birača nego on na prijevremenim lokalnim izborima održanim prošle nedjelje. Kada se usporedi postotak izlaznosti, Puljak tvrdi da on ima najveći postotak od 48,73 posto, "te je i tu neupitan legitimitet".

Kada se usporede izborni rezultati od prošle i ove godine, ustvrdio je, vidi se da lista Centra ima pet tisuća glasova više nego 2021. godine i gotovo 50 posto više glasova nego prošle godine. Sve ostale liste, čak i kada se zbroje liste HDZ-a i HSS-a ili Domovinskog pokreta, HSP-a i HDS-a ili Možemo! i Pametno za Split i Dalmaciju imaju pad, od čega najveći Kerum - 60 posto, a najmanji HDZ i Most, dodao je.

"Što se tiče samog legitimiteta izbora, ne stoje konstatacije da on nije za naše birače dobar, nego čak dapače su birači Centra izašli u većem broju i dali veći legitimitet ovoj vlasti koja ima legitimitet, praktički najveći od kada postoje ovi izbori u gradu Splitu", rekao je Puljak.

Vjeruje da će Most i SDP pozitivno odgovoriti na "pruženu ruku" te da će, uz svojih 15 osvojenih mjesta u Gradskom vijeću, na kraju imati većinu od 19 glasova. "Na takav način ćemo implementirati sve projekte koje smo zaželjeli u Splitu", rekao je.

Dodao je da je u kratkim kontaktima s čelnicima splitskog SDP-a Damirom Barbirom i Mosta Josipom Markotićem dogovoreno da će nakon drugog kruga izbora "sjesti i razgovarati".

Puljak nije želio komentirati izjave Tonija Piplice (HDZ) koji tvrdi da je Puljkov sin kao promatrač na Neslanovcu sa svog laptopa slao poruke i mailove pozivajući da se glasa za Centar, kao ni da je njegova kći, koja je također bila promatrač na izborima, gotovo prijavljena GIP-u zbog uputa biračkom odboru.

Rekao je da takve gluposti ne treba komentirati, a na dodatno pitanje novinara jesu li mu djeca bila promatrači na izborima, odgovorio je potvrdno dodavši da je to volonterski posao.

