Puljak i Kerum posvađali se zbog skandala: 'Oni nas seksaju u zdrav mozak već 30 godina'

Bio je do unazad 60 dana ugledni znanstvenik i gradonačelnik, a 26.6. će biti neugledni znanstvenik. Skandalozno je što su ljudi ušli u priču s maloljetnicama i što su ti ljudi vodili Split, rekao je Željko Kerum u Dnevniku Nove Tv o Ivici Puljku i ostalima koji su bili uključeni u seks-aferu u Splitu.

Komentirali su posljednju prepisku. Bago je istaknuo da Ivošević govori neistinu.

- On nije rekao ništa novo, to je isti medij koji je to objavio. Tipa da Barišić nije nudio posao - istaknuo je Puljak i dodao da je zadnja poruka bila da je on nezainteresiran.

- Kad čovjek kaže da je nasjeo na priču, znači da je potkapacitiran - smatrao je Kerum.

Puljak kaže da to nije seks-afera jer seksa nije bilo.

- Oni nas seksaju u zdrav razum već 30 godina - strogo će Puljak i rekao da je bila fiktivna ljubavnica i Bože Petrova, ali da njih to "ne zanima".

On je govorio kako se tu ipak radi o privatnim porukama.

- Mislite da privatan život mora biti prikazan cijeloj Hrvatskoj? Medij je napravio kazneno djelo. Koji je to opći interes? - pitao se Puljak.

- Ozbiljan i pristojan čovjek to ne govori. Zbog njegovih bolesnih ambicija je povukao Vice Mihanovića i dao ostavku. Sam je kriv što si je napravio tu situaciju - kazao je Kerum i dodao da je veći problem Branka Ramljak. Puljak je opetovano rekao da se radi o kriminalnoj organizaciji.

- Kad je Kerum nedavno držao presicu, pjevalo se nakon. Ta organizacija koja je pljačkala je htjela da se Ivoševića diskreditira i izbaci iz politike, da i ljudima zgade politiku - smatrao Puljak.

Najčitaniji članci