Puljak: Izađite na izbore, ovo je vaš grad i vi odlučujete kako će on izgledati u budućnosti

Ivica Puljak u petak ujutro obratio se posljednji put građanima uoči drugog kruga splitskih izbora u nedjelju. Na konferenciji su uz njega bili i zamjenici Bojan Ivošević i Antonio Kuzmanić.

- U prvom krugu izbora građani su odabrali naš model i dali nam povjerenje. Rekli su da su zadovoljni smjerom kojim smo vodili grad i da bi željeli da se taj smjer nastavi.

Pogledajte video

I zato ja sada pozivam sve građane koji su izašli na izbore u prvom krugu i one koji nisu izašli da u nedjelju, 10. srpnja izađu i odaberu red i budućnost te da daju povjerenje meni i mojim zamjenicima da i dalje vodimo ovaj grad - rekao je Puljak koji poručuje da nakon pobjede želi nastaviti s velikim žarom i velikim radom voditi ovaj grad.

- Da u sljedeće tri godine grad doista doživi preporod i da sve ono što smo govorili zaista napravimo i da grad i građani grada Splita budu ponosni na naš rad - rekao je.

Splićanima je poručio da je ovo njihov grad i da odlučuju o njemu kako će on izgledati u budućnosti te ih pozvao da u što većem broju izađu na izbore.

- Volio bih da izaberete mene i moje savjetnike i da nam date podršku - rekao je te komentirao moguću suradnju nakon izbora.

- Bili smo u komunikaciji s Mostom i SDP-om. Dogovorili smo da ćemo sjesti i razgovarati odmah nakon izbora o modelu najbolje suradnje. Siguran sam da će doći do suradnje i sada se zna točno koji je to model suradnje - to je model javnog interesa i javnih natječaja Mislimo da će i jedni i drugi pristati na suradnju i da ćemo onda imati 19 vijećnika u Gradskom vijeću - kaže.

- Nisam zadovoljan kampanjom kakva je bila. Činjenica da je protukandidat HDZ-a, a kasnije i Plenković došao u Split i građane Splita proglasio da nisu normalni što nisu birali za njih. To je zaista ispod svake razine. Mislim da je i gospodin Jandroković koji je došao u Split nametati što bi trebalo biti i kako bi građani Splita trebali glasati.. Mislim da je to nešto što građani Splita ne vole - rekao je Puljak.

