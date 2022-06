Puljak o izjavi oko seksualnosti invalida: Krivo me se shvatilo

Ivica Puljak za RTL je večeras komentirao seks-skandal koji trenutno potresa grad te odgovorio zašto Bojan Ivošević ostaje u utrci.

- On nije kriv. Baričić je priznao da sve što je vezano za Bojana praktični on izmislio u želji da se približi određenoj dami i s njom ostvari jedan bliži kontakt. Ivošević nije kriv i to je jasno pokazano. Pričali ste o raznim aferama, ali moram podsjetiti da to nisu afere vezane za nikakav javni novac, niti smo ukrali, niti kome namjestili posao ili dali posao, to su bile afere iz osobnog života. Prvi put kad se dogodi javna afera gdje smo napravili nešto na štetu javnog interesa, svi ćemo dati ostavke- kazao je Puljak.

Kazao je kako je Split pred novim izborima, ali ne zbog Ivoševićevih izjava, već zato što je gradsko vijeće bilo nefunkcionalno i nisu mogli provoditi projekte koje su zacrtali.

- Nismo mogli nastaviti a snagom uvođenja reda. U 10 mjeseci smo napravili stvari koje nitko nikad nije zamišljao da će se događati, stali smo na rep raznim mafijašima, kriminalcima i lopovima i sad se osvećuju. ovo je tipična mafijaška osveta- kazao je.

Puljak je komentirao i je li Split talac Ivoševića.

- On je komunikaciju prekinuo. Što je zanimljivo u ovoj, nazovimo je seks aferi, mediji koji je to objavio zatajio je informacije koje bacaju drugačije svjetlo. Medij je rekao da je gospodin Baričić nudio posao, a ne da nije nudio posao nego je rekao da nismo stranka koja daje poslove preko veze i da nema šanse da se takvo što dogodi- kazao je Puljak.

Dodao je da je Ivošević prekinuo komunikaciju s djevojkom čim je saznao da je maloljetna, te da medij koji je objavio priču sve to nije naveo.

Na pitanje jesu li Luka Baričić i Ivošević pogriješili, Puljak je kazao kako se radi o sferi njihovih intimnih i emocionalnih veza koje mogu imati kao slobodni ljudi i građani.

- Baričić ne želi da se njegovo ime, život i intimne stvari pojavljuju u javnosti, preuzeo je konzekvence i povukao se iz politike, a Ivošević nije kriv i nema razloga da snosi posljedice- kazao je.

Komentirao je kritike protukandidata, ali i udruga osoba s invaliditetom i pučke pravobraniteljice zbog njegove izjave.

- Mislim da se to krivo razumjelo i sad je vrijeme da to pojasnim. Kad sam pričao o osobi s invaliditetom to je bilo u kontekstu seksualnosti osoba s invaliditetom što je tabu tema u našem društvu. Zvala me profesorica s Pravnog fakulteta koja mi je rekla da je dobro da se u javnosti o tome razgovara. Osobe s invaliditetom nisu ravnopravne što se tiče seksualnosti i u našem društvu, žao mi je ako je to netko krivo shvatio- kazao je Puljak te dodao da je njegova izjava bila nespretno shvaćena.

- Kontekst je bio da ljudi koji su to iskoristili, a to je ta mafija koja je upravljala Splitom, kojima smo stali na rep, kad dobijemo na izborima njima je to kraj i to znaju. Iskoristili su ranjivost osoba, rekao sam to u tom kontekstu. Ne da to pravdam jer te osobe jesu ravnopravne. Baričić je bio naš vijećnik ne jer je osoba s invaliditetom, nego jer je stručan i osoba s velikim kompetencijama- kazao je.

- Građani znaju tko smo mi, bavili smo se javnim interesom i nastavit ćemo tako. Pozivam građane Splita da kriminalce i mafiju pobijedimo na izborima, da izađu u velikom broju na izbore, da u prvom krugu pobijedimo i da se takvi ljudi isele iz grada- poručio je Puljak.

Na pitanje hoće li mu biti žao što je ostavio Ivoševića uz sebe ako izgubi izbore, Puljak je odgovorio:

- Mi ispred građana stojimo otvorena srca jer ono što smo radili je dobro za grad i molimo građane još veću podršku da tako nastavimo.

