Puljak: Željka Keruma treba isključiti iz javnosti, a Davor Matijević je serijski prevarant

Ivica Puljak je u razgovoru za RTL rekao kako na kraju prvog mandata, jer se nada i drugom, ostavlja Split koji je puno bolji nego što ga je zatekao prije četiri godine. Kaže da je grad uredniji i da svi imaju jednaka prava te da su imali poštene javne natječaje za sva zaposlenja, a uz to imaju i, kaže, završene velike projekte kao Tehnološki park i plaža Žnjan. Na pitanje o stanovima za mlade kaže da će mu priuštivo stanovanje biti prioritet u sljedećem mandatu.

- Počeli smo, imamo zgradu koju ćemo uskoro početi graditi na Mejašima, za pedesetak stanova. Grad Split vrlo je specifičan, jer nema dovoljno prostora, stiješnjen je sa svih strana. U suradnji s državom započet ćemo veliki projekt gradnje stanova. Bit će to stanovi za priuštivi najam, koji će mladim ljudima omogućiti da imaju siguran najam koji je priuštiv preko dugog niza godina, tako da mogu planirati svoju obitelj - rekao je.

Dodao je i da su prva vlast koja je napravila podzemne garaže, a tvrdi da će ih za tri do četiri godine napraviti 30, praktično u svakom splitskom kvartu.

Komentirao je i neodgovorne turiste te rekao da je situacija lani bila puno bolja te da će i ove godine povećati broj zaštitara i poboljšati suradnju s policijom.

Rekao je da će doći na RTL-ovo sučeljavanje, ali samo ako neće zvati Željka Keruma te pojasnio zašto.

- Zato što je prije neki dan izjavio nešto što je izjavio za gospodinu Oparu i njegovu bolest, a mene je sramota da jedan takav čovjek sudjeluje u javnom životu - rekao je, govoreći o sramotnoj izjavi oko Andra Krstulovića Opare.

- Mislim da gospodina Keruma nigdje ne treba pozivati, treba ga isključiti iz javnosti. Mislim da je ono što je on rekao, da je to stvar civilizacijskih dostignuća, da se s njim ne sjedi više u istoj prostoriji. Pozivam sve, najviše HDZ-ovog kandidata gospodina Šutu, da ga se isključi sa sučeljavanja, a svi ostali ćemo doći - rekao je te odgovorio na optužbe iz HDZ-a da je licemjeran i da je iznio "lažnu optužbu da je grad zagađen, zbog čega je tadašnji gradonačelnik morao izaći iz bolnice i sve to demantirati te je poručio: "To je laž. Jako smo suosjećali s njegovom bolešću. Na sreću, bolest je je prebrodio i sada je zdraviji čovjek. Drago nam je. To su lažne optužbe HDZ-a. Mislim da HDZ misli će im Kerum i dalje trebati u Gradu i županiji, a neće. Pobijedit ćemo u županiji, Grad smo već pobijedili i drugi put ćemo. Neće im trebati Kerum. Nisu ni smogli snage niti da se ograde od njega radi onoga što je rekao o gospodinu Opari. Gospodin Opara je naš politički suparnik, ali postoje etički minimumi i mi ih se držimo".

Komentirao je i SDP-ovog Davora Matijevića.

- To je čovjek koji drugima uzima stanove i grobnice. Proganja me misao da bi takav čovjek mogao završiti u Gradskom vijeću - neće biti gradonačelnik, nema nikakve šanse - ali mogao bi ući u Vijeće. Tada bi imao pristup podacima tvrtke Stanouprava i stanovima drugih Splićani i mogao bi se baviti ovime čime se bavi. Ranko Ostojić, njegov kolega, kad se to događalo, zgražanjem je pisao o gospodinu Matijeviću i pokušao zaustaviti da se to dogodi - priča Puljak koji je komentirao i moguće koalicije nakon izbora te rekao da nema probleme sa SDP-om već samo s Matijevićem.

- Sa SDP-om bili smo u svim koalicijama dosad, izašli smo na parlamentarne i europske izbore, podržali zajedno predsjednika Milanovića. Matijević ne pripada tom miljeu, nego bih više rekao da pripada HDZ-ovom miljeu. Bilo bi šteta da takav serijski prevarant završi u Gradskom vijeću - rekao je.