Darko Puljašić, gradonačelnik Požege o kojem je 24sata detaljno pisao početkom godine i njegovim aferama o namještanju gradskih poslova i prijetnjama dobio je posao u Domu zdravlja u Požegi gdje bi trebao početi raditi 1. travnja na radnom mjestu rukovoditelja Sanitetskog prijevoza, javlja Telegram.

Naime, Puljašić, inače član HDZ-a, je nakon izbijanja afere dao ostavku u Saboru gdje je bio zastupnik. No, tada su se za njega pojavili novi problemi - kako je u isto vrijeme bio i gradonačelnik i zastupnik u parlamentu, odlučio je primati saborsku plaću, a gradonačelničku funkciju obavljati volonterski. Kada je otišao iz Sabora, više nije imao nikakva primanja.

Njegov 'problem' je tako riješio predsjednik Upravnog vijeća Doma zdravlja Požeško-slavonske županije, Drago Gašpar, koji je gradonačelnika zaposlio kod sebe.

Na pitanje Telegrama zašto je Puljašić zaposlen Gašpar im je odgovorio ovako:

"Zašto? Pa čovjek nema prihoda. Od čega će živjeti?!".

Za Telegram je potom potvrdio kako Puljašić nije zaposlen temeljem javnog natječaja, “s obzirom na to da je još 2013., kada je bio ravnatelj te institucije, potpisao aneks koji mu omogućuje da se u nju vrati na odgovarajuće radno mjesto.” Gašpar ne vidi ništa sporno u tome što će gradonačelnik od sada brinuti o sanitetskim vozilima.

“On je izabrao da plaću prima u Saboru, a da gradonačelnički mandat obavlja volonterski. Stoga je normalno da je sada zatražio da se vrati na stari posao. Međutim, kako ustanova trenutačno ima ravnatelja postavljen je na poziciju rukovoditelja Sanitetskog prijevoza jer je to u rangu njegove diplome ekonomista”, izjavio je za Telegram šef Upravnog vijeća Gašpar, uz ogradu da se Puljašić prvi javio njima i to pisanim putem.

24sata je dobio izjavu ravnatelja Doma.

- Zatražio sam od ministarstva očitovanje u svezi Puljašića, no, u ovom trenutku to ne bih komentirao. Očekujem da bi u roku od dva dana mogao imati cjelovitu informaciju. Koliko znam Darko Puljašić, koristi klauzulu koja je načinjena prilikom njegovog odlaska iz Doma zdravlja na mjesto gradonačelnika Požege. S obzirom da moj mandat ravnatelja još uvijek teče ne može se vratiti na mjesto s kojeg je otišao, na mjesto ravnatelja. No, o tome svemu moći ću nešto više reći za dva dana kada ću imati cjelovitu informaciju – rekao nam je u utorak Marijan Višaticki, ravnatelj Doma zdravlja Požega.