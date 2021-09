S obzirom da se epidemiološka situacija u Hrvatskoj nastavlja se pogoršavati, cijela zemlja se zacrvenjela na novoj ECDC karti. U četvrtak smo tako imali 941 novi slučaj zaraze te više od 5.300 aktivnih, a ministar Vili Beroš tvrdi da je to rezultat necijepljenja i nepridržavanja epidemioloških mjera.

Koliko će biti opasan četvrti val epidemije komentirali su za emisiju Otvoreno Ivana Pavić Šimetin, zamjenica ravnatelja HZJZ-a, Ivan Puljiz, predstojnik Klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević, Zlatko Trobonjača, imunolog, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Ankica Parat Baljkas, voditeljica Službe epidemiologije, ZJZ ŠKŽ-a te Luka Čičin Šain, virusni imunolog, Helmholtz centar za infektološka istraživanja, Braunschweig, Njemačka.

Pavić Šimetin rekla je kako će povratak turista u matične zemlje ovisiti od države do države.



- Svaka zemlja može sada za povratak iz zemalja s visokim rizikom, to su ove zemlje označene crvenim, postavljati posebne zahtjeve - recimo da se može vratiti bez karantene osoba koja je cijepljena s obje doze ali da je od druge doze prošlo više od dva tjedna, kao i osobe koje su preboljele bolest unutar 6 mjeseci, a da svi ostali trebaju ići u karantenu nakon što se vrate te 5-6 dan raditi test da se utvrdi je li pozitivna ili negativna. To su neki od modela koji se mogu postaviti strancima kad se vraćaju iz Hrvatske ili bilo koje druge zemlje koja je crvena - rekla je je Pavić Šimetin.

Parat Baljkas smatra da su širenju virusa u Šibensko-kninskoj doprinijeli brojni turisti te domaći koji su se družili.



- I podružili su se prijateljski i rodbinski, a bilo je i dosta događanja diljem naše obale cijelo ljeto. Naravno tu je i delta-soj koji trenutačno dominira u našoj zemlji i koji se brže širi. Što se tiče mjera one se čitavo vrijeme balansiraju što je i omogućilo turističku sezonu koja je jednim dijelom na našem području još uvijek prisutna u manjem obimu. Mi u našoj županiji bilježimo kontinuirani rast novooboljelih od početka kolovoza, zadnjih par tjedana bilježimo na dnevnoj bazi od 70 do 100 novooboljelih. Udio oboljelih u broju testiranih je oko 4% što nije tako loše - rekla je Parat Baljkas te dodaje da bi, unatoč ulasku u crveno, trebalo ostaviti trenutno važeće mjere ali ih se treba pridržavati.

Ivan Puljiz je pak otkrio koja je najzastupljenija dobna skupina pacijenata koji se trenutno nalaze u klinici te kakva je njihova klinička slika.

- Ukupan broj hospitaliziranih posljednjih tjedan dana je između 80 i 90. Kada gledamo pacijente izvan intenzivne imamo oko 8% pacijenata u dobi između 30 i 40 godina, 12% onih između 40 i 50 godina, 22% između 50 i 60 godina, 20% između 60 i 70 godina te oko 38% su stariji od 70 godina. U najstarijoj dobnoj skupini cijepljeno je samo 20% hospitaliziranih, a u onoj od 60 do 70 godina tek 10%. U intenzivnoj jedinici imamo 10 pacijenata na aparatu za mehaničku ventilaciju od kojih je samo jedan cijepljen. Kod njih je dobna skupina u rasponu od 47 do 80 godina. Od njih 10, pet ih nema nikakve popratne bolesti - rekao je.

Imunolog Trobonjača pak smatra da turistička sezona nije pomogla u popravljanju epidemiološke slike u Hrvatskoj.

- Sigurno da su i neki od stranih turista dolazili iz zemalja gdje su imali epidemiju s delta-sojem. Naravno, delta soj je pridonio tome najviše, a pored toga se dogodila jedna činjenica, a događa se i trajno da dio naših građana koji su cijepljeni, posebno Pfizerovim cjepivom, nakon 6 mjeseci polako gubi imunost te se ponovno izlaže virusu. Sve je to pridonijelo ovome porastu kojega sada imamo - objasnio je Trobonjača.