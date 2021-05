U ovim lokalnim izborima na vidjelo su isplivali nimalo pohvalni detalji iz biografija nekih kandidata. Nakon što se u javnosti pojavila snimka u kojoj Ivica Puljak pjeva ustaške pjesme, javnost je zgrozila objava Bojana Ivoševića na društvenima mrežama.

To je potvrdio i Roni Robert Brandl koji je u Dnevniku Nove TV rekao kako ga je Ivošević u jednoj raspravi na društvenima mrežama prije nekoliko godina izvrijeđao i prijetio mu smrću zato što je Židov.

- Slušaj momčino još jednom probaj aludirat da je itko od mojih počinia neki zločin. Jedini zločin unutar mog obiteljskog stabla će bit onaj koji ću ja počinit nad tobom. Malo se raspitaj koga ideš prozivat pi*** prije nego nešto ovako napišeš jer ja i moji već generacijama smo bili na braniku slobode i malog čovika. Da bog da ti dica odrasla u Gazi da ti mater je***, od koga si ti bolji, vi ste toliko bolji da ste državu dobili kemčanjem i lobiranjem. Za vas su Romi gospoda, a Kurdi božji narod s obzirom na karakter i borbu koju vode. Evo radi ovoga ljudi imaju negativne emocije prema Židovima iako i osobno poznajem poštenih i dobrih Židova, ali baš radi ovog, kao što je prosječni hrvat seljačina i ustaša, tako je prosječni Židov umišljeni nacist. Šta više ovakvih komentara doživim potpuno mi je jasno zašto se Hitler okomia baš na Židove, slično sa sličnim ne može ništa nova - poruka je koju je Brandl dobio prije nekoliko godina.

Brandl je opisao i kako i zašto je došlo do ovog okršaja.

- To je bilo 2017. u jednoj od brojnih komunikacija o stanju u Izraelu, u Gazi. Screenshot je ostao u nekakvom folderu na kompjuteru i ispalo je neki dan da je čovjek kandidat za dogradonačelnika. Prvo nisam bio siguran je li to ista osoba - je li to moguće. A kada sam skužio da je, onda sam rekao, pa čekaj malo. Mislim da, kako vi kažete, javnost ima pravo znati. Mislim da netko tko na taj način komunicira u javnosti s hrvatskim građanima, ne može biti u javnom životu u Hrvatskoj - rekao je Brandl.

'Reagirao sam vrlo ružno, ispričavam se'

Ivošević se ispričao za neprimjeran komentar kojeg je napisao u afektu u jednoj raspravi na internetu u kojoj piše da je 'jasno zašto se Hitler okomio baš na Židove'.

- Reagirao sam vrlo ružno i ja se zato ispričavam i volio bih čuti ispriku druge strane prema meni - kazao je kandidat za dogradonačelnika Splita.

Također, objasnio je i zašto je na taj način reagirao u raspravi i rekao kako je gospodin s kojim se 'zakačio' na društvenim mrežama 'dirao u njegovu familiju' i njega nazvao neprimjerenim nazivima.

- Jedan gospodin mene i cijeli hrvatski narod je okarakterizirao kao ustaše koji su klali Židove. Taj gospodin mora razumjeti da se ne može dirati drugima u familije i tvrditi da su fašisti samo zato što se njemu nešto ne sviđa - zaključio je Ivošević.