Željko Kerum, kandidat HGS-a za gradonačelnika Splita, na društvenim mrežama osvrnuo se na intervju poduzetnika Tomislava Mamića koji je za Slobodnu Dalmaciju govorio o razlozima pridruživanja nezavisnoj kandidatkinji Branki Ramljak. Vlasnik trgovačkog lanca Tommy u intervjuu je kazao kako se na izborima nije angažirao zbog, odnosno protiv Keruma. Naveo je kako to nije motiv njegova angažmana već je stvar je u tome što stanje općenito nije dobro. Smatra da Split zaostaje te da u Gradu Splitu ne možete naći sugovornika, i bez obzira o čemu se radi ne možete dobiti odgovore.

Kerum pak smatra da su svi protiv njega.

- Pročitao sam intervju Tomislava Mamića u Slobodnoj Dalmaciji. Naravno, po tko zna koji put uz sve ostale sudionike izbora je ponovio 'svi smo protiv Keruma'. I šta dalje kad i ako se riješite Keruma? Imate li ideju, šta dalje, tko će vodit grad? Puljak koji pjeva ustaške pjesme, a zgraža se nad svim što je katoličko, kojemu je zamjenik Ivošević Bojan koji se ruga s gradom Splitom nazivajući grad Split je k...c i uručuje tu nagradu simbolično 15.09. na Dan srpskog jedinstva? Ali to Puljku ne smeta jer mu je bitno da dođe do novaca, žena u Saboru, a on gradonačelnik Splita i usput odradi 220 znanstvenih radova godišnje, jer voli sredstva (lovu). Inače najveći znanstvenici odrade u par godina jedan rad! - nabraja Kerum na Facebooku dodajući kako je on očito jedini problem.

- Strašno, da se to dogodi u Splitu. I šta reći? E moj narode, e moji susjedi... Jedini problem u Splitu je Kerum, riješite se Keruma i nastavite muljat kroz raznorazne udruge, studije itd. Poruka za anti-Kerum koaliciju: 'gladne uši neće vam to proć, to će vam za sedam dana potvrditi građani Splita!' - napisao je Kerum na Facebooku.