RASPISALI POTRAGU ZA NJIM

Pulski policajci ulovili kradljivca na romobilu, našli i hrpu droge

Ilustracija | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Zbog prometnih prekršaja izrečena mu je novčana kazna od 220 eura, a romobil mu je oduzet kao sredstvo počinjenja prekršaja

Pulski policajci su u petak, 26. prosinca oko 23.10 sati u Gundulićevoj ulici zaustavili 46-godišnjeg muškarca koji je kolnikom upravljao romobilom nedopuštene jačine. Na zahtjev policije odbio je testiranje na prisutnost droge u organizmu.

Zbog prometnih prekršaja izrečena mu je novčana kazna od 220 eura, a romobil mu je oduzet kao sredstvo počinjenja prekršaja, budući da se radi o nerazvrstanom prijevoznom sredstvu koje ne smije sudjelovati u prometu.

Daljnjom kontrolom utvrđeno je da muškarac kod sebe ima više vrsta droge: 0,6 grama kokaina, 1,2 grama heroina, 28 tableta koje se nalaze na popisu opojnih droga te medicinsku bočicu metadona od 10 ml. Također su pronađena i dva preklopna noža. Kod sebe nije imao osobnu iskaznicu niti drugi dokument za potvrdu identiteta.

Protiv 46-godišnjaka pokreće se prekršajni postupak zbog kršenja Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana te Zakona o osobnoj iskaznici.

Policija je utvrdila i da je za muškarcem bila raspisana potraga zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela, nakon čega je uhićen. Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je 26. listopada oko 2 sata u Mutilskoj ulici s klupice otuđio jaknu s novčanikom, osobnim dokumentima i bankovnom karticom, kojom je kasnije obavljao kupnje na benzinskim postajama u Puli.

Kaznenim djelom oštetio je 35-godišnjaka za nekoliko stotina eura, a protiv osumnjičenog se podnosi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u redovnom postupku.

