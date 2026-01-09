Obavijesti

OPASNOST OD BIJEGA

ŽDO Rijeka: Muškarac optužen da je 1992. ubio hrvatskog civila

Piše HINA,
Rijeka: Policija dovodi uhićene u akciji Uljanik na ispitivanje u DORH | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Županijsko državno odvjetništvo tereti okrivljenika da je kao pripadnik paravojne postrojbe pucao preko Kupe i usmrtio 60-godišnjeg civila, traži se produljenje istražnog zatvora

Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci podiglo je optužnicu protiv hrvatskog državljanina (1954.), kojeg tereti za ratni zločin jer je 1992. u Banskoj Selnici, kao pripadnik srpske paravojne postrojbe teritorijalne obrane Vrginmost, vatrenim oružjem usmrtio hrvatskog civila.

Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci je izvijestilo da je podignulo optužnicu nakon provedene istrage, a okrivljenika tereti za zločin počinjen 8. ožujka 1992. u mjestu Banska Selnica, tijekom oružanog sukoba hrvatske vojske s JNA i srpskim paravojnim formacijama.

Optužen je da je kao pripadnik paravojne postrojbe teritorijalne obrane Vrginmost, postupajući protivno pravilima međunarodnog ratnog i humanitarnog prava o zaštiti civilnog stanovništva, pucajući iz vatrenog oružja preko rijeke Kupe, na suprotnoj strani rijeke, na polju u mjestu Koritinja, pogodio i usmrtio 60-godišnjeg civila, koji je bio u polju.

Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci sudu je prijedložilo da se okrivljeniku produlji istražni zatvor zbog opasnosti od bijega, opasnosti da bi mogao počiniti teže kazneno djelo i zbog neometanog odvijanja postupka za kazneno djelo za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora i kod kojeg su okolnosti počinjenja kaznenog djela posebno teške, priopćilo je Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci.

