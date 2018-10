Pune ruke posla: Dr. Paladino u Mostaru će raditi i subotama

Prof. dr. sc. Josip Paladino od ponedjeljka i službeno radi u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar. Jedan od najpoznatijih hrvatskih neurokirurga tako je počeo svoj rad u Hercegovini, a sudeći prema prvom danu, imat će pune ruke posla. Paladina je dočekalo mnoštvo pacijenata. Svi oni trebaju pomoć ovoga stručnjaka, a kako su rekli za Pogled.ba u SKB-u Mostar, pozivi su krenuli čim se saznalo da će početi raditi u mostarskoj bolnici.

- On je trebao početi raditi prije tri tjedna, ali smo imali problem s opremom koju smo nabavili zbog njegovog dolaska. Jedan mikroskop je bio oštećen u prijevozu i morali smo ga vratiti dobavljaču. Sada smo dobili zamjenski i prof. Paladino je mogao krenuti s radom. U punom kapacitetu će raditi kada nam isporuče mikroskop koji su oštetili, rekao je za Pogled.ba ravnatelj SKB Mostar prof.dr.sc. Ante Kvesić, dodajući kako je ovo veliki iskorak za mostarsku bolnicu.

- U opremu smo morali uložiti oko pola milijuna maraka kako bi kolega Paladino imao identične uvjete za rad u nas kao što je imao u Zagrebu. To znači kako će moći u SKB Mostar raditi sve što je radio u zagrebačkoj bolnici i to je za nas velika stvar. On će svaki drugi tjedan biti kod nas, a s obzirom koliko ga pacijenata traži vjerojatno će raditi i subotama. Ne zato što mi to tražimo nego zato što on želi. Njegov način rada i pažnje koju pruža svakom pacijentu može poslužiti kao primjer mladim liječnicima kako trebaju raditi u budućnosti, zaključio je ravnatelj Kvesić u izjavi za Pogled.ba.

Osim liječenja pacijenata, jedna od Paladinovih misija u Mostaru je i formiranje tima koji će moći raditi sve ono što on radi već godinama.