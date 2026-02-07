Obavijesti

Puno lažnih obećanja, izvještaj otkriva: U Gospiću je ugroza za ljude, a rok sanacije tek 2028.!

Piše Laura Šiprak,
Foto: Screenshot Izvještaj sudskog vještaka

Ministarstvo je stečajnoj upraviteljici reklo da je otpad ugroza za ljude • Stanovnicima ne odgovaraju na pitanja što je u tlu i kad će sanacija

Tvrtka Tipos Resurs, bračnog para Šincek, odlazi u stečaj. Riječ je o bračnom paru Josipu i Moniki Šincek iz Varaždina koji su 10 mjeseci proveli u istražnom zatvoru zbog sumnje da su skupa s Miletom Stevanovićam, Antonijom Bauk, Franciskom Dodić, Ivicom Vajdićem i još nekoliko poznatih i nepoznatih ljudi zakopali i deponirali 35 tisuća opasnog medicinskog i plastičnog otpada u prostoru silosa PPK Velebit.

