Obavijesti

News

Komentari 1
IZBORNA SKUPŠTINA:

Pupovac i u četiri naredne godine na čelu SDSS-a

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Pupovac i u četiri naredne godine na čelu SDSS-a
Zagreb: Otvorenjem izložbe "Efemeris - legat Dejana Medakovića" službeno otvoreni ovogodišnji Dani srpske kulture | Foto: Marko Seper/PIXSELL

Hrabrosti nam ne nedostaje, ali brigu imamo i želimo ju podijeliti sa svima koji vide razlog za tu brigu i koji su svjesni da svi mi koji živimo u Hrvatskoj imamo razlog za brigu, rekao je Pupovac

Miloradu Pupovcu potvrđen je još jedan četverogodišnji mandat na mjestu predsjednika Glavnog odbora SDSS-a i stranke, odlučeno je na Izbornoj skupštini stranke održanoj u nedjelju u Vukovaru. "U naredne četiri godine ćemo se baviti pozicioniranjem naše stranke u političkom životu Hrvatske unutar opozicijskog korpusa stranaka koje su nam politički bliske. Također ćemo se baviti, što su naše i obveze u suradnji s Vladom, ostvarivanjem prava nacionalnih manjina koje su definirane operativnim programima o pravima nacionalnih manjina i konačno, bavit ćemo se onim što vidimo da Hrvatskoj nedostaje, umjesto širenja sukoba poticat ćemo dijalog u Saboru i ukupnom političkom životu Hrvatske", predstavio je glavne zadatke u naredne četiri godine Milorad Pupovac.

REAKCIJE NA DIVLJANJE Milorad Pupovac: Svi događaji i institucije srpske zajednice su pod policijskom zaštitom
Milorad Pupovac: Svi događaji i institucije srpske zajednice su pod policijskom zaštitom

Dotaknuvši se aktualnih zbivanja u čijem se središtu našla srpska zajednica, Pupovac je kazao kako nije obeshrabren, ali zabrinut je.

"Hrabrosti nam ne nedostaje, ali brigu imamo i želimo ju podijeliti sa svima koji vide razlog za tu brigu i koji su svjesni da svi mi koji živimo u Hrvatskoj imamo razlog za brigu osim onih koji nemaju nikakve brige i čine kao da su ljudi bez ikakvih kočnica i rukovođeni ne samo svojim uvjerenjima nego i svojim lošim pogledima na druge ljude i narode, lošim pogledima na to što Ustav, zakon i civilizacija ove zemlje i europskoga prostora nama nalažu", poručio je Pupovac.

Na skupštini su birani i članovi ostalih stranačkih tijela.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Sjećate se ZG taksi firme koja je 1 km naplatila 1500 €? Imamo novi račun: 'Pa avion je jeftiniji'
OD GLAVNOG DO AUTOBUSNOG

Sjećate se ZG taksi firme koja je 1 km naplatila 1500 €? Imamo novi račun: 'Pa avion je jeftiniji'

Hrvatica koja živi u Austriji došla je u posjet Hrvatskoj i neugodno se iznenadila. Sjela je u taksi na Glavnom kolodvoru. I požalila
Izudarala ga sjekirom po glavi dok je spavao: Zbog pokušaja ubojstva već je bila u zatvoru!
DETALJI UŽASA KRAJ VELIKE GORICE

Izudarala ga sjekirom po glavi dok je spavao: Zbog pokušaja ubojstva već je bila u zatvoru!

Žena (40) ubila partnera (52). Već je bila u zatvoru zbog pokušaja ubojstva
U Zagrebu napali muškarca i ženu! Nju su teško ozlijedili
DRAMA U PIEROTTIJEVOJ

U Zagrebu napali muškarca i ženu! Nju su teško ozlijedili

Napadnuta žena i muškarac su vozilom hitne medicinske pomoći prevezeni u Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025