Ja sam dosta razmišljao što i kako napisati, imam veliko iskustvo, veće nego neki šmokljani, pratim, sudjelujem u tjesnacima politike. Omiljeni su mi drama queensi i oni koji kukaju. Nisu ljudi u crnim košuljama urlali ispred Pupovčeve kuće nego ispred moje, rekao je predsjednik Milanović.

- Milorad Pupovac je zaštićeniji od pandi. Cilj te manipulacije je bio da pokuša zaštiti sebe i meni pokuša napakriati prijetnju. A što se tiče pritiska na zastupnike, naravno mogu, ako može premijer, mogu i ja, dobronamjernim argumentom - rekao je Milanović.

- Nisam ja zastupnike nazivao panjevima i smećem. Nisam ja išao se tući sa saborskim zastupnicima u Saboru - rekao je.

- Nikakve mete, to više ne prolazi. To je ponašanje KOS-a i Udbe. To više ne prolazi - dodao je.

Na pitanje tko je bio njegov prvi izbor za Vrhovni sud, što je spomenuo premijer, rekao je da ne razumije pitanje.

- Odakle mu to. Shvaćate li koliko je to zabrinjavajuće? Pričao sam s više ljudi, ona je moj javni izbor. Što to uopće znači? - rekao je.

- Tko je bio moj prvi izbor? Pitajte njega. On je bio moj prvi izbor da ga maknemo s mjesta premijera. Ali nema uvjete. Plenković je terminalno nesposoban. Medika ne isporučuje lijekove, a on kaže da nije računovođa. On je ništa. Meni se to nikad nije dogodilo, a puno je teže bilo - nastavio je Milanović.

- To je takva razina nemara, amaterizma. Njega je doveo Brkić bez ikakvog iskustva. On je pet godina premijer. Ljudi nauče, ali on sporo uči. Ali ovaj komentar da me pitate tko je bio moj prvi izbor. Analizirajte to malo. Jedan objavljuje privatne poruke. Ajde što ih objavljuje, on ih na udbaški način krivotvori. Onda trči majci u krilo i kaže da mu prijete desničari - nastavio je i rekao da su njemu prijetili jer se borio za Srbe, a Pupovac da je držao figu u džepu.

- Ja sam Hrvat, ne dijelim ljude. Pupovac je u mojoj vladi imao pristup svim resursima, ali ucjenjivati se ne dam - rekao je.