Pupovac: Nije jednostavno biti Srbin u Hrvatskoj. Neki ljudi samo produbljuju mržnju...

Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS) Milorad Pupovac komentirao je političku kampanju i sve uoči parlamentarnih izbora u N1 Novom danu s Tihomirom Ladišićem. Nije mogao ignorirati činjenicu da se plakati njegove stranke uništavaju, samo zato što na njima piše “Hrvatska treba Srbe”.

- Kampanja je dobro krenula i bila je dobro primljena, kako u medijima, tako u relevantnim krugovima. A onda je nekako iz pozadine neke vrste našeg političkog ili društvenog podzemlja krenula devastacija i vandaliziranje naših malobrojnih plakata, njih svega oko 30 za cijelu zemlju. Uništeno ih je najmanje trećinu - rekao je Pupovac za N1. Dodao je da su poruke izrazito zabrinjavajuće.

Dodao je da parlamentarna većina ne može odlučivati o svemu, niti imati utjecaj.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.

- Mediji i neke osobe šire i produbljuju mržnju. Svjedočili smo pernarizmu, koji je bio rubna pojava pa se pojavio na neko vrijeme u mainstreamu - rekao je Pupovac. Nije spomenuo Zorana Milanovića, ali odnos njih dvojice posljednjih godina je narušen.

- Brine me politika u kojoj nema ideja i u kojoj su sve riječi dopuštene. U kojoj se dopušta savez svih ideja i politika. Malo ljudi se usudi o tome govoriti. Stvoreno je stanje u kojem što god da kažete, a govorim iz perspektive koju vodim i politike koju zastupam, postoje ljudi koji će vas napasti i stigmatizirati. To je stanje lova i potpune fiksiranosti - rekao je.

Biskupska konferencija se oglasila jučer, no nije se osvrtala na nasilje protiv manjina.

- Volio bih da je istup protiv onih koji krše Ustav obuhvatio one koji se koriste govorom mržnje i nasiljem. Do toga nije došlo jer kako nije jednostavno biti Srbin u Hrvatskoj, nije ni jednostavno biti sa Srbima u Hrvatskoj. Braniti njihova prava na miran život i političko djelovanje, makar u reduciranoj formi - rekao je za N1.

U jednom istupu izjavio je da je glasao za ljude koji su mu lagali u oči. Mislio je pritom na Ivana Turudića.

- Mislio sam na neka moja ranija iskustva, na iskustva s ljudima koji su vodili važne institucije kao Državno odvjetništvo, za one od kojih se očekivalo da imaju najviše moralne vrijednosti. Ali one su bile pristrane i nisu proizlazile iz logike zakona ili Ustava nego iz logike drugih vrsta vjerovanja i drugih uspostavljenih zakonitosti u političkom, pravosudnom i svakom drugom ponašanju. Moj smisao je bio da je problem dublji od izbora jednog državnog odvjetnika - objasnio je lider SDSS-a.

Pupovac je na N1 izjavio da Andreja Plenkovića treba platiti suhim zlatom.

- Ne bih volio da skupo platimo spoznavanje vlastitih grešaka i traženje političkih promjena koje će završiti gorim od onoga što imamo. Hrvatska ima ozbiljan potencijal da završi s mnogo gorim od ovoga što imamo. Ne govorim to zato što sam pripadnik i predstavnik manjine koja osluškuje i ono što drugi ne mogu čuti. Govorim to zato jer sam dugo u hrvatskoj politici, s razvijenim instinktima i sluhom, a i osjećajem brige za politički život, koliko god ona povremeno bila obilježena odlukama i postupcima koji nam nisu uvijek bili dragi, niti u skladu s našim vjerovanjima. Ali, izrazito se brinem da ljudi koji misle da se s crnim vragom može dovesti do vladavine anđela - izjavio je.