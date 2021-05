Predsjednik SNV-a oštro je osudio incident u Borovu, kada je skupina ljudi baš na pravoslavni Uskrs i 30. obljetnicu masakra hrvatskih policajaca u Borovu Selu, hodala mjestom i izvikivala antisrpske parole poput: 'ubij Srbina' i 'oj hrvatska mati, Srbe ćemo klati'.

POGLEDAJTE VIDEO - Incident u Borovu:

- Jučer i danas su bila obilježavanja za strašna ratna stradanja. Želim izraziti žaljenje što neke od tih komemoracija i poruka koje su poslane nisu bile ni blizu onome što je hrvatskoj državi potrebno – mir i život u miru. SNV je povodom granatiranja Zagreba položio vijence na lokaciji na kojoj su ljudi stradali, time pokazujući svoj osjećaj sućuti prema obiteljima ljudi koji su stradali od sulude politike koja je stajala iza tog granatiranja.

Nažalost, ono što se dogodilo jutros u Borovu je suprotno od svega toga. To je govor koji zapravo održava neku vrstu ratnoga stanja i koji koristi komemorativna mjesta za održavanje ratnoga stanja i širi poruke netolerancije, mržnje. Želim iskazati žaljenje i razočaranje što je tim mladim ljudima poticaj došao sa saborske govornice ili od strane najviših predstavnika državnog vrha, a u kojima se omalovažavalo predstavnike lokalnih vlasti, uključujući i mene samoga. Svatko treba paziti da na takvim mjestima, koja su bolna, govori jezikom sjećanja, a ne jezikom mržnje.

Nije prvi put, događaj nije usamljen, niti djeluje spontano nakon niza radnji koje su se događala u protekle dvije godine. Riječ je o nečemu što se ponavlja. Svi koji na bilo koji način svojim govorom na to potiču trebaju biti svjesni svoje suodgovornosti. Svi organi države koji su propustili svih ovih godina napraviti ono što je potrebno, bilo da je to policija, bilo da je pravosuđe, bi se trebali osvijestiti i shvatiti da je konačno vrijeme da se nakon 30 godina ratna stranica zatvori, a komemorativne akcije nastave. Kao što to činimo mi iz srpske zajednice i srpskih institucija.

Netko je rekao da je riječ o prekršaju. To nije istina. Riječ je još jedanput o tome da se stvari ne nazivaju pravim imenom pa se ne poduzimaju niti radnje koje bi tome odgovarale. Ovdje je riječ o poticanju mržnje protiv jedne zajednice, u ovom slučaju srpske. Svi koji su hrabri da se junače nad slabijima trebali bi znati da to nije hrabrost, nego upravo suprotno. Svi koji imaju državnu volju, a ne poduzimaju ništa, oni su suodgovorni. Zadnji su krivi navijači, prvi koji su odgovorni su oni koji na to potiču dajući im svojim primjerom, motiv, razlog, pa i metu.

Načelnik Borova jučer umalo da nije dobio batine dok je prolazio pokraj navijača koji su radili mural. Onaj papak, kao što ga je netko imenovao. Netko duhovit, netko vješt na riječima tobože, netko bez odgovornosti za svoje riječi, a debelo zaštićen svime onim što uloga koju obuhvaća nosi sa sobom - rekao je Milorad Pupovac na izvanrednoj konferenciji za medije, piše N1.

Na pitanje odnose li se njegove poruke na predsjednika Zorana Milanovića, s obzirom da je Milanović nedavno načelnika Borova nazvao “papkom”, Pupovac je rekao: “Nisam govorio samo o jednom predstavniku vlasti, govorim i o izvršnoj vlasti. I ovoj i o Vladi prije ove. Govorim i o govoru u Saboru. O imenima, ne bih govorio”.

Općina Borovo tražit će odgovornost za incident

Općina Borovo već u ponedjeljak će uputiti zahtjev ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću u kojem će tražiti odgovornost odgovornih za jutrošnji incident kada je skupina navijača u Borovu izvikivala povike neprimjerena sadržaja, najavio je načelnik te općine Zoran Baćanović.

U nedjelju, oko 6.30 sati ujutro, nakon što su položili vijence podno spomen obilježja 12 redarstvenika, čija je 30. obljetnica ubojstva obilježena u nedjelju u Borovu, skupina navijača prošla je kroz mjesto izvikujući neprimjerene poruke poput "Ubij, Srbina" i druge.

- Povorka se kretala ulicom Ratarska-Željeznička i vraćala se Bulićevom ulicom u pratnji policijskih vozila, a njezini su sudionici izvikivali katastrofalne poruke, pogotovu ako imamo u vidu mjesto u kojem se to dogodilo i današnji blagdan. Prišao sam koloni i napravio snimak i tek kada je policija vidjela da snimam, reagirali su, zaustavili kolonu i počeli legitimirati pojedince - kazao je izjavi za Radio Borovo načelnik Općine Borovo Zoran Baćanović. Ocijenio je i kako takvo postupanje policije nije dobro te da policija ne bi smjela dopustiti da bilo tko poziva na ubojstvo.

- Sigurno je da ćemo tražiti odgovornost odgovornih, a načelnik Policijske postaje Vukovar je taj koji mora odgovoriti što je njegova policija radila dok je pratila te ljude. Sutra ćemo već zahtjev uputiti resornom ministru - najavio je Zoran Baćanović.

Iz PU vukovarsko-srijemske potvrdili su da se incident dogodio te su izvijestili kako su počinitelji poznati policiji te su u tijeku istražne radnje.

Na zamolbu novinara da komentira jutrošnji incident u Borovu kada je prolazeći Borovom do mjesta spomen obilježja dvanaestorici redarstvenika skupina ljudi skandirala "Ubij Srbina", Božinović je kazao kako će policija u svakom slučaju koji se tiče narušavanja javnog reda i mira poduzeti sve ono što je u njezinoj nadležnosti i kazniti počinitelja.

Incident osudio i Zoran Milanović

Povodom incidenta u Borovu oglasio se i predsjednik RH Zoran Milanović na svom profilu na Facebooku.

- Grupa muškaraca danas je u Borovu poticala na nasilje koristeći gnjusan govor mržnje protiv naših sugrađana Srba. To je sramota i za svaku osudu. Ali vidio sam da im je tamo, mirnim auto-mimohodom asistirala i policija, policija kojom upravljaju skupa Plenković i Pupovac. Što je tamo radila policija, ako nije PREVENTIVNO štitila red i zakon? Još će biti da sam ja kriv što Plenkovićeva i Pupovčeva policija u Borovu nije radila svoj posao danas. Kao što ga nije radila kada je s groblja u Borovu trebalo maknuti mauzolej neplivaču Šoškočaninu. Da, meni smeta, kao što bi mi smetao spomenik Maksu Luburiću. A nekome odgovora da taj spomenik bude tamo i provocira. I da se ništa ne čini - napisao je na Facebooku.

Stigla i osuda iz Vlade RH

- Vlada najoštrije osuđuje današnju skandaloznu provokaciju i govor mržnje skupine navijača u Borovu Selu kraj Vukovara. Za to nema i ne može biti opravdanja, osobito ne na današnji dan kada se s pijetetom prisjećamo žrtve 12 hrvatskih redarstvenika, mučki ubijenih prije 30 godina u Borovu Selu. U hrvatskom društvu nema mjesta za ovakvo divljaštvo i netrpeljivost prema pripadnicima srpske nacionalne manjine, koja usto danas slavi Uskrs, ili bilo koje druge manjine. Tome ćemo se uvijek najsnažnije suprotstaviti i jasno osuditi širenje mržnje prema svim našim sugrađanima. Hrvatska policija odmah je reagirala i provodi istraživanje kako bi svi odgovorni bili primjereno sankcionirani - stoji u službenom priopćenju Vlade RH.

Srpsko narodno vijeće pamti stradanje i patnju svih ranjenih u raketiranju Zagreba

Srpsko narodno vijeće (SNV) poručilo je u nedjelju, u povodu raketiranja Zagreba, Karlovca i Jastrebarskog u svibnju 1995., kako pamti stradanje i patnju svih ranjenih građana i građanki Zagreba.

- Tijekom dva napada na Zagreb, 2. i 3. svibnja 1995. smrtno je stradalo sedam osoba dok je 213 ozlijeđeno, a od toga 98 građana je zadobilo teške tjelesne ozljede. Gotovo svi su bili civili, a među njima je bilo i djece - navodi se u priopćenju SNV-a. Dodaju kako Srpsko narodno vijeće pamti stradanje i patnju svih ranjenih građana i građanki Zagreba.

Milan Martić, bivši predsjednik tzv. Republike Srpske Krajine je odlukom Žalbenog vijeća Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) 2008. pravomoćno osuđen na 35-godišnju zatvorsku kaznu za zločine počinjene u Hrvatskoj, između ostalog, i za raketiranje Zagreba, podsjeća SNV.