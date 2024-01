Pupovac o premlaćivanju djece u Vukovaru: 'Ovakva atmosfera ne treba ni Srbima ni Hrvatima'

Predsjednik i saborski zastupnik SDSS-a te predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac komentirao je u utorak nasilje nad maloljetnicima u Vukovaru.

- Grad Vukovar je grad razlika i različitih ljudi po izgovoru jezika kojim govorimo, etničkoj i vjerskoj pripadnosti, političkim opredjeljenjima i navijačkim strastima. To je bogatstvo, kao što je to bogatstvo u svakom drugom mjestu. Nažalost, to bogatstvo se pretvara u povode za nasilje već godinama. To nasilje ima svoje političke pokrovitelje i političke poticatelje i ima toleranciju prema nasilju - rekao je Pupovac te dodao da je vrijeme da se u Vukovaru gradi tolerancija prema razlikama, a ne prema nasilju.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... Milošević i Pupovac o napadu na djecu na Badnjak u Vukovaru | Video: 24sata/pixsell

- Vrijeme je da ljudi iz sfere politike ne potiču ekstremizam i ne potiču ekstremiste za obračune s drugim političkim grupacijama, kao što je bio slučaj sa sprječavanjem našega dolaska u Vukovar i izražavanjem pijeteta prema stradalima u Vukovaru i Ovčari. Lako je moguće da je dio tih navijača bio među onima koji su nas čekali. Takve smo izvještaje dobivali. Neka se danas ne prave kao da ne znaju ništa, znaju, itekako znaju - rekao je osvrnuvši se na političare.

- Isto tako, država, Vlada, njezine institucije ne mogu imati toleranciju prema ljudima koji narušavaju ono što je u sportu najbolje, a to je natjecanje u miru, u vještini, a ne u mržnji i nasilju. S tim treba prestati, bez obzira na to je li riječ o Vukovaru ili nekom drugom mjestu - kazao je te dodao da želi da napadnuta djeca "što prije i bolje prežive ovaj strašan šok, a da država počne djelovati u skladu sa svojim pravilima".

'Rat je gotov, gledajmo u budućnost'

- Neka ne bude blaga prema onima koji nisu prema djeci blagi. Neka svaki oblik pogrešnog slavljenja, netolerancije, bez obzira na to tko to počinio, Srbin ili Hrvat, da jasno da do znanja da su to nedopuštene radnje. Kao što je jednom bilo rečeno, rat je gotov, gledajmo u budućnost. Ja ću danas reći: Odavno smo se izborili za mir u Vukovaru, godinama radili na tome, a sad godinama drugi rade na tome da Vukovar nije grad mira, nego grad nasilja - kazao je Pupovac.

Pupovac je istaknuo da od 2019. godine upozorava Vladu na ovakve slučajeve i da traže djelovanje.

- Uspjeli smo kod dijela populacije. Nismo uspjeli tamo gdje naša moć ne doseže, tamo gdje je to pod kontrolom gradske uprave i gdje država nije napravila ono što je trebala. Reći ćemo to na sastanku koji slijedi, na sastanku vladajuće većine - istaknuo je Pupovac.

- Vlast i država su pogriješili kad su dopustili i svrstali se iza kolone u kojoj su bili simboli mržnje i poticanja na nasilje, a ne simboli pijeteta. Teško su pogriješili jer su ovakvi to doživjeli kao svoju pobjedu - dodao je.

Boris Milošević poručio je kako se ne identificira pravilno što se dogodilo. Naveo je kako je riječ o brutalnom, ničim izazvanom napadu na djecu samo zato što su neki od njih govorili ekavicom. Očekuje jasnu reakciju, prvenstveno policije, potpunu istragu, pronalazak svih napadača, pravilnu kvalifikaciju djela te primjereno kažnjavanje.

- Ovo nasilju se treba stati na kraj - poručio je Milošević poručujući kako podržavaju prosvjed roditelja.

No predstavnici SDSS-a ne planiraju biti na prosvjedu, jer svojim političkim prisustvom ili djelovanjem ne žele ni na koji način ometati. Poštuju njihovu želju i volju da to učine sami. No iz SDSS-a pozivaju sve kojima je na srcu mir i tolerancija da se pridruže roditeljima u prosvjedu.

Podsjetimo, desetak pripadnika navijačke skupine BBB u subotu navečer u centru Vukovara pretukla je pet maloljetnika od 15 godina. Uhićen je jedan od napadača, a neslužbeno doznajemo kako policija, kao i neki roditelji, poznaju i ostale.

Obitelji pretučenih maloljetnika najavili prosvjed: 'Svi znaju tko su napadači'

Obitelji maloljetnika koje je u subotu pretukla skupina starijih mladića, članova navijačke skupine BBB, najavili su za subotu prosvjed ispred zgrade gradske uprave u Vukovaru, uz poruku da Vukovar mora biti grad siguran za život svih građana.

- Kada osoba od 25 i više godina premlati i umlati dijete od 15 godina, smijemo li šutjeti? Smije li cijeli jedan dan šutjeti gradska vlast i oporba? Smije li se dogoditi da policija za 48 sati ima uhićenog samo jednog napadača? Smijemo li slobodno hodati ovim gradom i ne bojati se kako govorimo, za koga navijamo, kako izgledamo? Hoće li sljedeći odstrjel biti tko nosi naočale, tko je nizak, a tko ima svijetlu kosu? - navodi se u pozivu na prosvjedni skup, koji je skupina ogorčenih roditelja uputila medijima.

Političare se poziva da ne dolaze na prosvjedni skup koji će se održati u subotu ispred vukovarske gradske uprave s početkom u 10 sati.

- Pozivamo političare da se odmaknu od ovog skupa. Vi (ni)ste svoje rekli. I vlasti i oporbi trebaju probisvijeti kako biste pred bilo koji značajan datum zakuhali, posvađali i razdvojili ljude. Vi ih financirate i dajete im podršku. Vi ih nazivate 'naši dečki'. Eto, neka to budu i dalje vaši dečki - poručili su političarima te istaknuli kako Vukovarci nisu preživjeli rat da bi njihova djeca ratovala.

Navode da je njihovu djecu presrela i pretukla skupina huligana, koji se skrivaju iza naziva navijači.

- Svi znaju tko su napadači. Imenom i prezimenom. Jednog su uhitili, odmah na mostu, jer nije bio dovoljno brz. Za ostalima je raspisana tjeralica. Vjerojatno su svi mislili da će i ovo proći ispod radara, da će se pomesti pod tepih. Činjenica je da ova skupina terorizira grad već godinama. Činjenica je da su smješteni u kući u centru grada. Činjenica je da svi sve znaju. I policija i grad i vlast i oporba. Samo pošteni ljudi ne znaju tko su oni i nemaju posla s njima - poručuju ogorčeni roditelji.

Pozvali su predsjednike Republike Zorana Milanovića i Vlade Andreja Plenkovića da se uključe u rješavanje problema jer "Vukovar je Hrvatska, naša djeca su Hrvatska" te traže hitno uhićenje i pritvaranje svih napadača, zabranu okupljanja BBB-a u kući u središtu Vukovara, učestalije policijske ophodnje po gradu, kao i rad na prevenciji nasilja.