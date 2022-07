Pupovac: Opasno je i štetno da predsjednik Republike komentira rad nastavnika...

Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac rekao je u subotu kako je opasno i štetno da članovi obitelji predsjednika Republike i sam predsjednik Republike komentiraju rad nastavnika u školama, a u vezi s inicijativom da se u Ustav ugradi pravo žene na izbor o rađanju, SDSS razumije njezinu osnovanost.

"Ovdje je riječ o specifičnom iskustvu, o iskustvu koje je zapravo jedinstveno. Da članovi obitelji predsjednika Republike i sam predsjednik Republike komentira rad nastavnika u školama. To nije dobro ni za njega, to nije dobro za škole, to nije dobro ni za koga u ovom društvu", rekao je u subotu predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS) na konferenciji za medije.

Novinare je zanimao njegov komentar izjave u Zatonu predsjednika Zorana Milanovića na račun umirovljene profesorice u slučaju podizanja ocjena u Klasičnoj gimnaziji nakon maila njegove supruge ravnateljici.

Pupovac je istaknuo i da je vrlo opasno ako vodeći ljudi u zemlji koji su javne osobe i predstavnici države ne poštuju javne institucije.

"Što se tiče uvreda ljudi koji rade u školskom sistemu i komentiranja i podcjenjivanja njihovoga rada - to je loše, to je opasno i to je štetno. Štetno je i da dolazi u razgovoru u kafiću, a kamo li kada dolazi s mjesta najvišega predstavnika čuvara Ustava i institucionalnog poretka u Hrvatskoj, rekao je.

Istaknuvši kako nema razumijevanja kada se radi o utjecaju na škole i napada na nastavnike, poručio je da roditelji trebaju imati mogućnost konzultacija s nastavnicima i učiteljima te, ako je potrebno, i na komunikaciju s upravom.

"Bilo koja vrsta pritiska, bilo koja vrsta nastojanja da se, bilo prijetnjama ili pritiskom druge vrste, utječe na autonomnost školskog sistema i na rad nastavnika je nešto što ne samo da ne razumijem, nego nikako ne odobravam", rekao je Pupovac.

Na novinarski upit, rekao je i da je kao sveučilišni profesor imao pritisaka ili pokušaja pritisaka sve dok nije uveden sistem u kojem je isključena mogućnost utjecaja na prijemne ispite.

"Kada je uveden taj sistem na Filozofskom fakultetu, gdje sam donedavno radio, to ne pamtim", kazao je.

Razumijemo osnovanost inicijative SDP-a i drugih

Upitan hoće li SDSS podržati referendum u organizaciji SDP-a kako bi se u Ustav unijelo pravo žena na izbor, Pupovac je naglasio da je neophodno zaštititi pravo žene na izbor, pravo obitelji na planiranje svoga članstva te planiranje kada će se to članstvo povećavati. "To pravo izbora treba ostati sačuvano. I za ženu na prvom mjestu, a onda i za obitelj na drugom mjestu", poručio je.

Smatra kako ne bi bilo dobro da to netko sa strane utječe na to, kao što se "stvorilo stanje da je pravo priziva savjesti postalo zapravo sistemska obaveza u bolnicama a ne iznimna mogućnost" za one koji imaju određena uvjerenja koji ih u tom pogledu sprječavaju.

Naveo je kako razumiju inicijativu koja dolazi iz SDP-a i drugih ljudi te će pratiti kako se to razvija i na koji način je najbolje da se to razriješi.

Pupovac je istaknuo da bolnice trebaju omogućiti poštovati Ustavom i zakonom zajamčeno pravo izbora žena, a ne da imamo situaciju u kojima je takva mogućnost vrlo reducirana ili praktično ne postoji.

"Hoće li biti neophodna mjera da se ide na referendum i da se na njemu pojača ustavnom odredbom to pravo, to ćemo sigurno još raspravljati. Ali, razumijemo osnovanost te inicijative", poručio je.

SDSS je u subotu održao savjetovanje članova Predsjedništva i nositelja izvršnih funkcija u lokalnoj vlasti o stanju političkog i stranačkog života u sredinama u kojima SDSS djeluje vrši vlast ili participira u vlasti te o obrazovnom, kulturnom i sportskom životu na područjima u kojima žive pripadnici srpske zajednice.

Pupovac je kazao da su u cjelini zadovoljni stanjem u njihovim organizacijama na lokalnoj razini, njihovim odnosima s drugim političkim strankama navevši i kako ima prostora i potrebe, naročito u nekim sredinama, da se to pojača i unaprijedi. No, dodao je, postoje značajne razlike u kvaliteti ostvarivanja obrazovanja od sredine do sredine kao i velike razlike u kulturnom životu u različitim područjima.

