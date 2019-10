Pupovac oštro: Ako Vlada zbog štrajka treba pasti, neka padne

Milorad Pupovac (SDSS) je gostujući u HRT-ovoj emisiji "Nedjeljom u dva" izjavio da stanje u prosvjeti već godinama nije dobro.

Vlada je 2008. godine značajno smanjila plaće prosvjetarima i kada je došlo vrijeme da se nakon krize, realizira ono što je obećano, onda se to nije realiziralo, već se razvlačilo u nekoliko "porcija".

- To se osjeti na uvjetima rada, entuzijazmu, kvaliteti. Plaće su samo jedan od segmenata. Onda kada nastavnici, profesori i učitelji vide da se nekima drugima povećava plaća, onda je teško njima reći da im se ne može podići plaća - kazao je Pupovac među ostalim.

Odgovarajući na pitanje voditelja Aleksandra Stankovića misli li da će pasti Vlada zbog pritiska HNS-a Pupovac je kazao da ako tako treba biti, neka bude.

- Ako treba pasti neka padne, ali ja mislim da se treba naći neki kompromis - izjavio je.

Istaknuo je i da HNS nije uputio Vladi ultimatum te dodao da je HNS i ušao u ovu koaliciju da u obrazovanju napravi reformu, poboljšava uvjete rada.

- Ako tu neće biti dogovora između HNS-a i ostalih članova koalicije, onda ćemo mi naše kolege iz HNS-a potkopavati - rekao je.

Istaknuo je i da SDSS nema odluku o tome koga će podržati na predsjedničkim izborima.

- Mi smo vrlo aktivni promatrači cijeloga procesa. Iz toga bi moglo proizaći da u jednom trenutku SDSS pozove birače da glasuju za nekoga - dodaje. Želimo da se kampanja koja je počela od izrazito desne pozicije vrati prema centru i tada ćemo vjerojatno imati bolje pretpostavke za donošenje odluke koga podržati, rekao je.

Rekao je da Hrvatskoj treba ozbiljan predsjednik.

- Funkcija predsjednika se estradizirala. Čak i kroz ovu kampanju se uvelike i banalizirala - izjavio je. Objasnio je potom da to vidi u nekoliko elemenata.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Pupovac se prisjetio Stjepana Mesića i vremena kada je on bio predsjednik te kazao da je on imao elemente duhovitosti, čak i elemente karnevalizacije kada je to procijenio da je dobro.

- No on se vrlo brzo vraćao u sferu vrlo ozbiljnih poruka, odluka i promišljenih ideja - zaključio je.

