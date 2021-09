Uoči Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave koji se u srijedu obilježava u Srbiji, ali i Vučićevog poziva svim Srbima u svijetu da izvjese zastave, oglasili su se iz SNV-a na konferenciji. Milorad Pupovac je istaknuo u uvodu da su se sastale sve srpske organizacije koje su dio koordinativnog tijela sa SNV-om.

- Što se tiče međunarodnih i domaćih normi koje reguliraju povezanost pripadnika nacionalnih manjina sa svojim matičnim državama, uključivo i sa povezanosti u sjećanju na važne datume koji se tiču slobodarskih tradicija, slobodarskih ratova i značajnih simbola koje pojedine zemlje imaju, kao što je zastava, mislim na simbole od posebne važnosti, to je nešto što pripada i Srbima u RH, kao što pripada i Hrvatima koji žive u Republici Srbiji ili drugim manjinama koje žive izvan svojih matičnih zemalja. To trebamo reći zbog toga što postoje ljudi koji to ne razumiju i vide kao problem - rekao je Pupovac.

- Svako manifestiranje, bilo povezanosti s matičnom zemljom i njezinim datumima koji su važni za nacionalnu manjinu koja se nalazi izvan granica matične zemlje se treba odvijati u skladu sa zakonom zemlje u kojoj se živi. Dakle, to vrijedi i za srpsku zajednicu u RH i za RH u odnosu prema srpskoj zajednici. Kada je posrijedi konkretno pitanje, važno je da se otklone sve zablude. RH ima propisana pravila korištenja zastava drugih zemalja svojim zakonom koji je strogo propisan i ograničen u službene ili druge poslovne svrhe, a to isto tako vrijedi i za Republiku Srbiju. Od velike je važnost da svi razumijemo da je neophodno da Srbi u Hrvatskoj poštuju zakone RH i da Hrvati u Srbiji poštuju zakone Republike Srbije, kazao je Pupovac.

- Za sutrašnji dan, u skladu sa hrvatskim zakonima, ustavnim zakonom, bit će kao što je i danas. Bit će istaknute ove zastave, kazao je te pokazao na zastave u prostoru SNV-a. Također, navodi kako će one biti i u općinama gdje se nalaze na institucijama i službenim prostorima.

- Kao što nitko ne bi htio da se u Republici Srbiji protivno zakonima ističu zastave Republike Hrvatske, tako vjerujem da nitko ne bi volio da se u Hrvatskoj ističe srpska zastava mimo propisa - rekao je.

- To ne treba nikome smetati, niti ikoga plašiti. Tamo gdje toga još uvijek nema, gdje nisu dostignute pretpostavke za isticanje, u skladu sa zakonom, na nama je da stvorimo pretpostavke da se to dogodi, za bilo koji datum koji manjinske zajednice procijene da je važan, naveo je. Istaknuo je kako im je trenutni prioritet provođenje popisa stanovništva.

- Za nas je od posebne važnosti da popis stanovništva u RH prođe u najboljoj atmosferi, sa maksimumom tolerancije i osjećaja slobode za izjašnjavanje ljudi u stvarima koje su važne, za nas je to prioritet prvoga reda. Očuvati duh tolerancije i raditi na tome da se ne narušava, kazao je. - Učinit ćemo sve da sutrašnji datum nikako ne poremeti odnose u Hrvatskoj, ustvrdio je, prenosi Večernji.