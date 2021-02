Predsjednik SNV-a i saborski zastupnik Milorad Pupovac nazvao je u utorak "iznimno štetnim" i "sramotnim činom" nedavni incident na kninskoj tvrđavi, rekavši da je član srbijanskog humanitarnog izaslanstva govorio "ratnim jezikom" kojem više nema mjesta u odnosima dviju zemalja.

"Sramota je da se plemenita gesta u povodu praznika Svetog Save - kada se djeci dijele paketići u povodu tog velikog praznika među Srbima, koju su podržale i relevantne institucije da djeca očuvaju svoj identitet - ocrni i kompromitira sasvim nepotrebnim, blesavim i iznimno štetnim porukama", rekao je za Hinu Pupovac, predsjednik Srpskog narodnog vijeća (SNV).

On je, komentirajući objavu na društvenim mrežama u kojoj član srbijanskog izaslanstva Miloš Stojković govori o Kninu kao o "okupiranom srpskom gradu", priča o povratku "Republike Srpske Krajine" i uklanjanju hrvatske zastave s tvrđave, rekao da za tako što nema mjesta u aktualnim odnosima Srbije i Hrvatske.

'To je ratni jezik'

"Te poruke možda u Srbiji nekom trebaju pokazati kako je netko bio junak na kninskoj tvrđavi, kako je netko bio junak u Hrvatskoj... Ali, govoriti ratnim jezikom, natjecati se u ratnim pričama i ratnim retorikama - to je nešto što ne može imati mjesta ne samo u toj akciji nego ni u današnje vrijeme jer je to štetno i za mlade Srbe i za mlade Hrvate, to je štetno za Srbiju i Hrvatsku", rekao je Pupovac Hini.

Po njegovu uvjerenju, incident na kninskoj tvrđavi je "za neko vrijeme bacio ljagu na sve što su Republika Srbija i njezini građani učinili i čine" u pomoći stradalima od potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji.

"Vjerujem da smo svi, zapravo, shvatili da su takvi pokušaji velika sramota ne samo za ljude koji su to učinili, a da ćemo se mi ostali izdignuti iznad toga i vidjeti da je mnogo više onih koji se rukovode potrebom da budemo solidarni, da budemo bliski jedni drugima i da izađemo iz ratnih priča u mirnodopske, priče u kojima ćemo obnavljati međusobne veze, jačati ekonomsku i kulturnu suradnju i istodobno pokazati da znamo poštivati stradanje i s jedne i s druge srane", rekao je Pupovac.

Čelnik SNV-a nazočio je u utorak navečer u Veleposlanstvu RH završnici humanitarne akcije srbijanskih umjetnika kojom je osigurano oko 7000 eura pomoći stradalima u potresu magnitude 6,2 koji je Banovinu pogodio 29. prosinca, istaknuvši da ta gesta ima "iznimnu vrijednost, ne samo simboličku, već nadasve ljudsku".

"Ti stvaraoci i umjetnici, a ne samo velike tvrtke, ne gospodarske komore i ne država, stavili na raspolaganje ono što imaju, od svoje duše i od svog srca. Jednako tako kao i oni koji su otkupili njihova djela, pokazali su da stoje solidarno uz ljude koji prolaze najteža stradanja, najprije ratna, a sada i ova u kojima su neki ljudi ostali i bez kuće i bez kućišta", rekao je za Hinu Pupovac.