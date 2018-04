Pupovac: Ustaškog pozdrava ne smije biti u javnom prostoru

U znak sjećanja na žrtve ustaškog logora Jasenovac u subotu je ispred spomenika Kameni cvijet u Spomen području Jasenovac, u organizaciji Saveza antifašista boraca i antifašista Republike Hrvatske (SABA RH) i Srpskog narodnog vijeća (SNV), održana komemoracija u kojoj je sudjelovalo oko 1500 građana, a iz SABA RH i SNV-a opetovano su izrazili nezadovoljstvo što se u javnom prostoru tolerira ustaški pozdrav.

Sudionici komemoracije podsjetili su na 22. travnja 1945. kad su 1073 preživjela logoraša odlučila u jutarnjim satima probiti se iz logora. Preživjela su 54 logoraša.

Komemoracija je počela molitvom za duše pokojnika koju je izmolio okučanski paroh, a potom je pročitano pismo potpredsjednika Hrvatskog sabora Furia Radina u kojem je izrazio tugu zbog stradalih žrtva i žaljenje što nije mogao biti na komemoraciji, a pismo je završio riječima: "Nadam se da će svaki simbol ustaške države iz Hrvatske nestati za sva vremena".

Preživjela logorašica Dobrila Kukolj govorila je u ime preživjelih logoraša iz Banja Luke i Beograda te, uz ostalo, rekla: "Molim i želim da se više nikada i nigdje ne dogodi rat da nema dječjih logora i da današnja mlada generacija živi u miru i bez rata".

Habulin: Borba se nastavlja

"Borba se nastavlja", poručio je predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske (SABA RH) Franjo Habulin, istaknuvši kako im je dužnost nastaviti borbu za demokratsku, civiliziranu, tolerantnu, europsku i antifašističku Hrvatsku.

Habulin je u govoru pred okupljenima, među kojima je bio i potpredsjednik Hrvatskog sabora Siniša Hajdaš Dončić (SDP), upozorio kako sustav danas mladima u najboljem slučaju nudi nepotpunu, a u najgorem potpuno iskrivljenu i falsificiranu sliku povijesti II. svjetskog rata na ovim prostorima.

Odnosi se to, dodao je, na teze da je ustaški pozdrav "Za dom spremni" stari hrvatski pozdrav, pa to priče da je ustaški poglavnik Ante Pavelić bio prisiljen fašistima ustupiti najveći dio obale i otoka, pa sve do monstruozne priče da je NDH prakticirala rasnu diskriminaciju i antisemitizam samo zato što su to od nje tražili nacisti.

"Laž do laži! Dok se te laži ponavljaju i to sve glasnije, mi smo obvezni ponavljati istinu. Možda se to zaista danas u nesretno podijeljenoj Hrvatskoj čini uzaludno, ali na dugi rok nije, baš kao što su u II. svjetskom rati antifašistički borci na čelu s maršalom Titom trijumfirali u borbi protiv nacifašizma i svih koji su ga podupirali", rekao je Habulin.

Pupovac: Ploča s ustaškim pozdravom još nije maknuta

Milorad Pupovac, predsjednik Srpskog narodnog vijeća, upitao se je li uopće primjereno u Jasenovcu govoriti ili šutjeti.

"Na ovome mjestu trebalo bi, ne govoriti, već u tišini i bez riječi pokloniti se onima koji su ovdje ubijeni na najzvjerskiji način", rekao je, ali u nastavku dodao da ipak treba govoriti "zato što oni koji bi trebali šutjeti i imati pognutu glavu danas i svaki dan ne šute, nemaju pognute glave, govore jezikom prijetnje". "Zato, zbog onih kojih se moramo sjećati, moramo i govoriti", poručio je Pupovac.

Pupovac je rekao kako su 1941. širom tzv. Nezavisne države Hrvatske nicali ustaški logori od kojih je u tom lancu Jasenovac bio zadnji i najstrašniji.

Upozorio je i na pokušaje izvrtanja povijesnih činjenica, na pojavu fašizma i ustašizacije društva te naglasio da mu je žao što ove godine nisu zajedno sa državnim vrhom komemorirali žrtve jasenovačkog logora.

"U tome nismo uspjeli. Nismo uspjeli jer 15-20 kilometara odavde nije maknuta ploča sa ustaškim pozdravom, a postavljena je u neposrednoj blizini spomenika palim borcima koji su u Drugome svjetskom ratu oslobodili ovo područje. Istovremeno spomenici antifašistima se uklanjaju te i dalje u Hrvatskoj ustaški zločinci imaju ulice i trgove. Zato ustaški pozdrav 'za dom spremni' nigdje ne treba biti, a još manje dopustiti da se antifašistički spomenici uništavaju", naglasio je.

Pupovac je odgovorio i na česta pitanja upućena njemu i drugim sudionicima komemoracije, a ona se svode na jedno - zašto ne idu zajedno?

"Zašto ne pitate predsjednicu RH i predsjednika Vlade i one koji su odgovorni za provođenje Ustava? Zašto se tolerira u javnom prostoru ustaški pozdrav koji je neustavan i kojeg je neustavnim proglasio i Ustavni sud?", upitao je Pupovac.

Pupovac je istaknuo da su o tim pitanjima vođeni razgovori s predsjednikom Vlade i da mu je na tome zahvalan, ali da još uvijek nisu došli do željenog rezultata.

Svoje obraćanje sudionicima komemoracije Pupovac je završio riječima: "Dokle god se taj odnos ne promijeni nećemo šutjeti, a oslobodiocima ove zemlje i njihovim saveznicima neka je vječna hvala, a žrtvama neka je vječni pomen".

Bernardić: Pozdrav 'Za dom spremni' neće proći

Na komemoraciji žrtvama ustaškog logora u Jasenovcu bio je i predsjednik SDP-a Davor Bernardić.

"Mi u SDP-u uvijek ćemo podsjećati kakav je zločin ovdje počinjen i nikad nećemo dijeliti hrvatsko društvo jer su za nas svi ljudi jednaki. Moja poruka svim nazadnjačkim i destruktivnim snagama koje pokušavaju podijeliti naše društvo i koje nam govore kako je ustaški pozdrav 'Za dom spremni' u redu koristiti u pojedinim prilikama i koje veličaju poražene ideologije, jest ta da im to neće proći jer je Hrvatska, kao i moderna Europa, izgrađena na temeljima antifašizma“, izjavio je Bernardić novinarima.

Indikativnim je ocijenio da će se i ove godine u Jasenovcu održati tri komemoracije jer predstavnici židovskih, srpskih i antifašističkih organizacija već treću godinu zaredom ne sudjeluju u službenoj državnoj komemoraciji zbog Vladina tretmana ustaškog pozdrava 'Za dom spremni', a komentirao je i jučerašnji samostalni posjet Jasenovcu predsjednice Republike Kolinde Grabar Kitarović.

"Indikativno je da svake godine imamo tri kolone sjećanja i to je jedno otvoreno pitanje koje trebate postaviti onima koji su na vlasti i njihovim koalicijskim partnerima. Pitajte ih zašto nas dijele, što su napravili da podjela ne bude. Neki od koalicijskih partnera Vlade su danas ovdje u Jasenovcu pa i njima možete postaviti pitanje o podjelama", dodao je.

Na komemoraciji su, među ostalima, bili i saborski zastupnici Veljko Kajtazi, Arsen Bauk, Predrag Fred Matić, veleposlanici Ukrajine i Kine te izaslanici iz austrijskog i veleposlanstva SAD-a.

Službena komemoracija u Jasenovcu, kojoj će nazočiti državni vrh, održat će se u nedjelju.