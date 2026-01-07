Puška u ruci i 1,43 promila u krvi: 'Živim u opasnom kvartu. Previše pijem, moram se liječiti'

U noći sa na nedjelju, 23-godišnji mladić uzeo je automatsku pušku u ruke i hodao Sesvetama. Policija je dojavu dobila oko 1 sat i 25 minuta, a na teren je poslana interventna policija. Kad su mu rekli da stane i legne na tlo, počeo je bježati.

- Na ponovno izdanu naredbu, odbacio je automatsku pušku te su nad njima uporabljena sredstava prisile pri čemu mu je oduzet i nož nakon čega je priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje. Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je osumnjičeni posjedovao automatsku pušku marke „Crvena Zastava“ kao i jedan komad streljiva kalibra 7,62 x25 mm - kažu iz PU zagrebačke.

Mladić je prvo poslan na triježnjenje, a onda pred suca istrage Županijskog suda u Zagrebu. Triježnjenje mu je trebalo jer je u krvi imao 1,43 promila alkohola. Istražiteljima je rekao da je te večeri popio četiri pelinkovca i par gemišta, pa kupio još litru pelinkovca i otišao piti u obližnji pseći park.

- Zadnje dvije godine previše pijem, sad je krajnje vrijeme da se odem liječiti - rekao je.

Opravdavao se da je nedavno nabavio pušku marke Crvena zastava M-56 jer vjeruje da su Sesvete, gdje živi, opasan kvart. Držao ju je na stubištu zgrade u kojoj živi, a taj dan ju je uzeo sa sobom u šetnju. Istražiteljima je rekao i kako ima problema s bivšom djevojkom.

Sud mu je odredio istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela. Za sad je zaradio prijavu za nezakonito posjedovanje oružja, za što mu prijeti do tri godine zatvora.