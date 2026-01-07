Mladić je preko vikenda hodao po Sesvetama s puškom, isprepadao građane, a na teren je poslana interventna policija. Bježao je, našli i nož
Puška u ruci i 1,43 promila u krvi: 'Živim u opasnom kvartu. Previše pijem, moram se liječiti'
U noći sa na nedjelju, 23-godišnji mladić uzeo je automatsku pušku u ruke i hodao Sesvetama. Policija je dojavu dobila oko 1 sat i 25 minuta, a na teren je poslana interventna policija. Kad su mu rekli da stane i legne na tlo, počeo je bježati.
- Na ponovno izdanu naredbu, odbacio je automatsku pušku te su nad njima uporabljena sredstava prisile pri čemu mu je oduzet i nož nakon čega je priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje. Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je osumnjičeni posjedovao automatsku pušku marke „Crvena Zastava“ kao i jedan komad streljiva kalibra 7,62 x25 mm - kažu iz PU zagrebačke.
Mladić je prvo poslan na triježnjenje, a onda pred suca istrage Županijskog suda u Zagrebu. Triježnjenje mu je trebalo jer je u krvi imao 1,43 promila alkohola. Istražiteljima je rekao da je te večeri popio četiri pelinkovca i par gemišta, pa kupio još litru pelinkovca i otišao piti u obližnji pseći park.
- Zadnje dvije godine previše pijem, sad je krajnje vrijeme da se odem liječiti - rekao je.
Opravdavao se da je nedavno nabavio pušku marke Crvena zastava M-56 jer vjeruje da su Sesvete, gdje živi, opasan kvart. Držao ju je na stubištu zgrade u kojoj živi, a taj dan ju je uzeo sa sobom u šetnju. Istražiteljima je rekao i kako ima problema s bivšom djevojkom.
Sud mu je odredio istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela. Za sad je zaradio prijavu za nezakonito posjedovanje oružja, za što mu prijeti do tri godine zatvora.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+