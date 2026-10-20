Puštao 'Druže Tito' do daske i nosio zvučnik za susjedima da ih provocira. Sud ga kaznio...

Muškarac (39) s ogulinskog područja nepravomoćno je kažnjen s 2000 eura jer je, prema presudi Općinskog suda u Karlovcu, preglasno puštao partizanske pjesme i drugu glazbu te uznemiravao susjede, prenosi Index.

Incident se dogodio u lipnju u mjestu Turkovići Ogulinski. Susjedi su na sudu ispričali da je glazba iz prijenosnog zvučnika treštala toliko glasno da se čula i na ulici, a kada su se pokušali udaljiti, muškarac je, tvrde, zvučnik nosio za njima. Među pjesmama koje su naveli bile su „Mlada partizanka” i „Druže Tito”.

Susjedi su tvrdili da je riječ o dugotrajnom sukobu i da su policiju zbog sličnih događaja zvali više puta. Muškarac je odbacio optužbe, a njegova majka tvrdila je da je ona slučajno pustila glazbu na mobitelu.

Sud nije prihvatio njihovu obranu. Kao dokaz uzeo je i snimke nadzornih kamera te zaključio da je glasna glazba, koja se čula na javnoj površini, narušila javni red i mir.

Kazna mu je određena u iznosu od 2000 eura, a sud je uzeo u obzir i to da je već ranije kažnjavan zbog narušavanja javnog reda i mira. Uhićen je na dan incidenta i noć je proveo u policijskom pritvoru.

Nakon uračunavanja vremena provedenog u pritvoru, mora platiti 1920,36 eura, odnosno 1280,24 eura ako u propisanom roku uplati dvije trećine kazne. Presuda je nepravomoćna.