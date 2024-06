Pustili Čeha čiji je sin poginuo kod Obrovca na slobodu: Tvrdi da nije znao što su imali u autu

Vojni poligon kod Knina vojska koristi već šezdesetak godina. Za vrijeme Jugoslavije se zvao Crvena zemlja, a JNA je koristila daleko jače naoružanje prilikom vojnih vježbi. Hrvatska vojska ga je nazvala po poginulom vojniku Josipu Markiću, a baš preko tog teritorija je oslobođen i Knin. Poligon je ogromnih proporcija i dobro je označen.

- Strašna je to situacija što se dogodilo. Nema potrebe kriviti vojsku, sve piše, svaka fotografija sad ima i geolokacijsku oznaku. Ako se išta i nađe nakon vojne vježbe, dužnost je pozvati nadležne službe, a nikako se baviti skupljanjem zaostalih vojnih sredstava - kazao je Marko Jelić, šibensko-kninski župan, koji naglašava kako je županija kojoj je on na čelu oslobođena od mina.

Vojni poligon je, ipak, nešto drugo. Češka obitelj je u našoj zemlji nešto manje od mjesec dana i bili su na povratku kući. Na poligonu su neslužbeno doznajemo, pronašli 40 milimetarski protuoklopni metak i to neaktiviran, kojeg su pokupili sa sobom.

- Bili su duboko u poligonu, odrađen je i foto session. Table postoje svugdje, ne možete tek tako ignorirati upozorenja, i hodati područjem na kojem vojska vježba, a što je tamo radilo dijete od devet godina, tek je neshvatljivo. Rat i sve oko njega nije zabava, a neki ljudi olako to shvaćaju, i na kraju izgubljen je život, a upropašteni su drugi - kazao je nekadašnji pripadnik MORH-a.

No, tko je točno unio eksploziv u automobil i kako se to sve dogodilo tek treba utvrditi. Naime, otac (39) je nakon ispitivanja na policiji pušten na slobodu. I svi drugi putnici su dali izjave i nemaju više posla s policijom.

Ispričao je da su bili, između ostalog, na izvoru Cetine, Zrmanje, i na kraju na poligonu, ali da obitelj nije znala što je nesretni dječak pokupio. Tek nakon eksplozije su vidjeli što imaju u automobilu, neslužbeno smo doznali. Kazao je i kako oni doista jesu avanturisti i da u našoj zemlji nisu prvi put već ju dobro poznaju, kampiraju i uvijek se vraćaju sa suvenirima s ljetovanja.

S ovog, nažalost, tragičnog ljetovanja dio obitelji se vraća u Češku privatnim automobila, a druge, shodno zdravstvenom stanju, čeka sanitetski prijevoz. Hoće li biti optužnice zbog ove nesreće još uvijek nije poznato, ni u kojoj državi će ona biti podignuta.